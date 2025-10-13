Алтайский фотограф снял парочку влюбленных лосей во время осеннего гона в Обском заказнике

Запечатлеть лосей в естественной среде крайне сложно

13 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Фотограф дикой природы Евгений Борисов снял лосей во время осеннего гона в Обском заказнике. Ради редких кадров ему пришлось на время почувствовать себя разведчиком.

По словам Борисова, этот период в жизни леса особенный – быки становятся активными, издают протяжные "стоны" и бродят в поисках самок. Именно по этим звукам фотограф определял местоположение животных.

Он отметил, что снять лосей в естественной среде крайне сложно. Эти животные обладают тонким слухом и обонянием, мгновенно реагируя на малейший шум или запах.

«Мне приходилось учитывать направление ветра, двигаться бесшумно и использовать каждое укрытие», – рассказал фотограф в своем Telegram-канале.

На опубликованных снимках – рыжие травы, золотые березы, зеркальная гладь озер и величественные лоси, запечатленные в момент осеннего гона.