Алтайский фотограф снял парочку влюбленных лосей во время осеннего гона в Обском заказнике
Запечатлеть лосей в естественной среде крайне сложно
13 октября 2025, 11:15, ИА Амител
Фотограф дикой природы Евгений Борисов снял лосей во время осеннего гона в Обском заказнике. Ради редких кадров ему пришлось на время почувствовать себя разведчиком.
По словам Борисова, этот период в жизни леса особенный – быки становятся активными, издают протяжные "стоны" и бродят в поисках самок. Именно по этим звукам фотограф определял местоположение животных.
Он отметил, что снять лосей в естественной среде крайне сложно. Эти животные обладают тонким слухом и обонянием, мгновенно реагируя на малейший шум или запах.
«Мне приходилось учитывать направление ветра, двигаться бесшумно и использовать каждое укрытие», – рассказал фотограф в своем Telegram-канале.
На опубликованных снимках – рыжие травы, золотые березы, зеркальная гладь озер и величественные лоси, запечатленные в момент осеннего гона.
12:08:28 13-10-2025
Подглядывал?! 😏
13:12:56 13-10-2025
трехногий лось.......ахах
13:14:37 13-10-2025
такое впечатление где их двое ФОТОШОП................
14:13:54 13-10-2025
ИИ и не такое умеет генерировать.
16:24:05 13-10-2025
у нас через школу бегают. яблони объедают