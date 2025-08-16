НОВОСТИОбщество

Ударят грозы, окутают туманы и зальют дожди. Какая погода будет на Алтае 17 и 18 августа

Кроме того, в регионе будет дуть порывистый ветер

16 августа 2025, 15:15, ИА Амител

Грозовые облака над Барнаулом / Фото: amic.ru
Грозовые облака над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 17 и 18 августа ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер. В утренние часы на регион опустится туман. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

17 августа

Температура воздуха составит +21...+26 градусов. 

На большей части территории края пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы регион местами окутает туман.

Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 7–12 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с. 

18 августа

Столбики термометров достигнут отметок +21...+26 градусов.

По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром возможен туман.

Юго-западный ветер подует со скоростью 6–11 м/с, местами порывы увеличатся до 18 м/с.

Туча и дождь / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Шинник

15:36:33 16-08-2025

Дожди, косые дожди,
Дожди с далёкого берега.

