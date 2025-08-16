Ударят грозы, окутают туманы и зальют дожди. Какая погода будет на Алтае 17 и 18 августа
Кроме того, в регионе будет дуть порывистый ветер
16 августа 2025, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае 17 и 18 августа ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер. В утренние часы на регион опустится туман. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха составит +21...+26 градусов.
На большей части территории края пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы регион местами окутает туман.
Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 7–12 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.
По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром возможен туман.
Юго-западный ветер подует со скоростью 6–11 м/с, местами порывы увеличатся до 18 м/с.
15:36:33 16-08-2025
