Кроме того, в регионе будет дуть порывистый ветер

16 августа 2025, 15:15, ИА Амител

Грозовые облака над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 17 и 18 августа ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер. В утренние часы на регион опустится туман. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

17 августа

Температура воздуха составит +21...+26 градусов.

На большей части территории края пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы регион местами окутает туман.

Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 7–12 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.

18 августа

Столбики термометров достигнут отметок +21...+26 градусов.

По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром возможен туман.

Юго-западный ветер подует со скоростью 6–11 м/с, местами порывы увеличатся до 18 м/с.