Лета больше не будет. Алтай ждут дожди и осенняя погода в августе

Беспросветные дожди до конца уходящего календарного лета

07 августа 2025, 10:40, ИА Амител

Туча и дождь / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Туча и дождь / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жителей Алтайского края в августе больше не порадуют не то что жаркие дни, но даже и теплых будет мало. А вот любителей гроз, ливней и дождей ждет прекрасная пора – лить будет как из ведра почти весь месяц и даже в начале сентября. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Тучи мы будем видеть до 18 августа включительно, потом однодневная передышка и вновь наступят пасмурные дни. После – четыре дня солнца: 25, 26, 27 и 28 августа, и опять мрачная погода.

Согласно этому прогнозу, до конца лета будет лишь десять дней без дождей. 

Столбики термометров будут держаться в среднем на уровне +20 градусов. Самым теплым днем уходящего лета станет 15 августа: хоть синоптики и прогнозируют дождь, но ожидается +23 градуса. 

Gismeteo

А вот этот прогноз весьма отличается от предыдущего: беспросветные дожди до конца лета. Лишь один день – 29 августа – будет хоть и облачно, но сухо.

Небольшие расхождения и по градусам: в этом прогнозе они немного выше. К примеру, 15 и 19 августа будет +26 градусов – это самые теплые дни в августе. 

Алтайский край Погода

Комментарии

Avatar Picture
Гость

10:46:55 07-08-2025

ну а что лучше? - +30 каждый день, которые из-за влажности чувствуются как +40?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:29 07-08-2025

Гость (10:46:55 07-08-2025) ну а что лучше? - +30 каждый день, которые из-за влажности ч... Конечно лучше!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:49 07-08-2025

Оно и весна началась на месяц раньше...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

11:14:14 07-08-2025

у погоды нет плохой погоды .есть хреновая и очень хреновая

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:22 07-08-2025

Скорей бы уже зима.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

11:36:51 07-08-2025

Такое впечатление ,что погода записалась в диверсанты.С завидным постоянством в начале уборки начинаются подобные вещи,прямо как по заказу.А может и вправду уже искусственно это делается?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:38 07-08-2025

Акакий (11:36:51 07-08-2025) Такое впечатление ,что погода записалась в диверсанты.С зави... конечно искусственно - ради интереса откройте гугл карты и посмотрите, что осталось от сибирской тайги, (прямоугольники - это вырубленные места), практически 50% уничтожено и вывезено в Китай. А так же в научных статьях вы можете найти, как влияют на климат исчезнувшие леса

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

14:32:14 07-08-2025

Гость (13:25:38 07-08-2025) конечно искусственно - ради интереса откройте гугл карты и п... А как же это мы ,такие умные ,ответственные ,с самой передовой гуманной системой допустили хищническое уничтожение лесов?Хотя ,я не вполне согласен ,что это является основной причиной катастрофического поведения погоды.Здесь ещё ,похоже ,что то кроется.То есть воздействие на неё в какой то определённый момент,в какое то определённое время.Для нанесения наибольшего ущерба.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
умный

13:52:06 07-08-2025

Акакий (11:36:51 07-08-2025) Такое впечатление ,что погода записалась в диверсанты.С зави... нет. Просто климат становится тропическим. Период с августа по октябрь - муссон. Тропические дожди. А с октября по август будет теплынь и лето. Зимы и снега скоро вообще не станет

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:39 07-08-2025

умный (13:52:06 07-08-2025) нет. Просто климат становится тропическим. Период с августа ... До тропиков как до Луны пешком. Даже к субтропическому не приближаемся. В школе учиться надо было хоть немного.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:46 07-08-2025

Ой, ура, сейчас приятная погода. Жару вообще не переношу. А сейчас погода в самый раз.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:55 07-08-2025

самые лучшие новости на Амике - новости о погоде!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:33 07-08-2025

Опять картошку из грязи доставать. Который год уже...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:18 07-08-2025

жаль конечно, но и жара 35 это пипец, товарищи. уж лучше так. хотя 25 град было бы вообще норм

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
сергей

15:15:10 07-08-2025

прогноз погоды на срок более 5 суток недастоверен на 70% - это научный факт, так что все еще изменится

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лея

18:16:45 07-08-2025

класс!! жару не переношу и ненавижу. буду еще колдовать на прохдалность и дождик

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:52:58 08-08-2025

Всё лето закончилось, скоро сентябрь, даже если и потеплеет уже всё равно не то, да и лето в апреле наступила и зима была теплая, за этого и рано заканчивается, климат вообще стал не понятный, холодный, но не понятный

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

09:13:46 23-08-2025

Ура, закончилась жара

  0 Нравится
Ответить
