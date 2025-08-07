Беспросветные дожди до конца уходящего календарного лета

07 августа 2025, 10:40, ИА Амител

Туча и дождь / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жителей Алтайского края в августе больше не порадуют не то что жаркие дни, но даже и теплых будет мало. А вот любителей гроз, ливней и дождей ждет прекрасная пора – лить будет как из ведра почти весь месяц и даже в начале сентября. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Тучи мы будем видеть до 18 августа включительно, потом однодневная передышка и вновь наступят пасмурные дни. После – четыре дня солнца: 25, 26, 27 и 28 августа, и опять мрачная погода.

Согласно этому прогнозу, до конца лета будет лишь десять дней без дождей.

Столбики термометров будут держаться в среднем на уровне +20 градусов. Самым теплым днем уходящего лета станет 15 августа: хоть синоптики и прогнозируют дождь, но ожидается +23 градуса.

Gismeteo

А вот этот прогноз весьма отличается от предыдущего: беспросветные дожди до конца лета. Лишь один день – 29 августа – будет хоть и облачно, но сухо.

Небольшие расхождения и по градусам: в этом прогнозе они немного выше. К примеру, 15 и 19 августа будет +26 градусов – это самые теплые дни в августе.