Лета больше не будет. Алтай ждут дожди и осенняя погода в августе
Беспросветные дожди до конца уходящего календарного лета
07 августа 2025, 10:40, ИА Амител
Жителей Алтайского края в августе больше не порадуют не то что жаркие дни, но даже и теплых будет мало. А вот любителей гроз, ливней и дождей ждет прекрасная пора – лить будет как из ведра почти весь месяц и даже в начале сентября. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
Тучи мы будем видеть до 18 августа включительно, потом однодневная передышка и вновь наступят пасмурные дни. После – четыре дня солнца: 25, 26, 27 и 28 августа, и опять мрачная погода.
Согласно этому прогнозу, до конца лета будет лишь десять дней без дождей.
Столбики термометров будут держаться в среднем на уровне +20 градусов. Самым теплым днем уходящего лета станет 15 августа: хоть синоптики и прогнозируют дождь, но ожидается +23 градуса.
Gismeteo
А вот этот прогноз весьма отличается от предыдущего: беспросветные дожди до конца лета. Лишь один день – 29 августа – будет хоть и облачно, но сухо.
Небольшие расхождения и по градусам: в этом прогнозе они немного выше. К примеру, 15 и 19 августа будет +26 градусов – это самые теплые дни в августе.
10:46:55 07-08-2025
ну а что лучше? - +30 каждый день, которые из-за влажности чувствуются как +40?
11:20:29 07-08-2025
Гость (10:46:55 07-08-2025) ну а что лучше? - +30 каждый день, которые из-за влажности ч... Конечно лучше!
11:03:49 07-08-2025
Оно и весна началась на месяц раньше...
11:14:14 07-08-2025
у погоды нет плохой погоды .есть хреновая и очень хреновая
11:17:22 07-08-2025
Скорей бы уже зима.
11:36:51 07-08-2025
Такое впечатление ,что погода записалась в диверсанты.С завидным постоянством в начале уборки начинаются подобные вещи,прямо как по заказу.А может и вправду уже искусственно это делается?
13:25:38 07-08-2025
Акакий (11:36:51 07-08-2025) Такое впечатление ,что погода записалась в диверсанты.С зави... конечно искусственно - ради интереса откройте гугл карты и посмотрите, что осталось от сибирской тайги, (прямоугольники - это вырубленные места), практически 50% уничтожено и вывезено в Китай. А так же в научных статьях вы можете найти, как влияют на климат исчезнувшие леса
14:32:14 07-08-2025
Гость (13:25:38 07-08-2025) конечно искусственно - ради интереса откройте гугл карты и п... А как же это мы ,такие умные ,ответственные ,с самой передовой гуманной системой допустили хищническое уничтожение лесов?Хотя ,я не вполне согласен ,что это является основной причиной катастрофического поведения погоды.Здесь ещё ,похоже ,что то кроется.То есть воздействие на неё в какой то определённый момент,в какое то определённое время.Для нанесения наибольшего ущерба.
13:52:06 07-08-2025
Акакий (11:36:51 07-08-2025) Такое впечатление ,что погода записалась в диверсанты.С зави... нет. Просто климат становится тропическим. Период с августа по октябрь - муссон. Тропические дожди. А с октября по август будет теплынь и лето. Зимы и снега скоро вообще не станет
14:37:39 07-08-2025
умный (13:52:06 07-08-2025) нет. Просто климат становится тропическим. Период с августа ... До тропиков как до Луны пешком. Даже к субтропическому не приближаемся. В школе учиться надо было хоть немного.
11:46:46 07-08-2025
Ой, ура, сейчас приятная погода. Жару вообще не переношу. А сейчас погода в самый раз.
12:03:55 07-08-2025
самые лучшие новости на Амике - новости о погоде!
12:16:33 07-08-2025
Опять картошку из грязи доставать. Который год уже...
13:05:18 07-08-2025
жаль конечно, но и жара 35 это пипец, товарищи. уж лучше так. хотя 25 град было бы вообще норм
15:15:10 07-08-2025
прогноз погоды на срок более 5 суток недастоверен на 70% - это научный факт, так что все еще изменится
18:16:45 07-08-2025
класс!! жару не переношу и ненавижу. буду еще колдовать на прохдалность и дождик
00:52:58 08-08-2025
Всё лето закончилось, скоро сентябрь, даже если и потеплеет уже всё равно не то, да и лето в апреле наступила и зима была теплая, за этого и рано заканчивается, климат вообще стал не понятный, холодный, но не понятный
09:13:46 23-08-2025
Ура, закончилась жара