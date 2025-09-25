Алтайский край попал в число 20 регионов, где чаще всего включают музыку на работе

Причем слушают чаще летом

25 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Микрофон, наушники / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Жители Алтайского края стали на 46% чаще использовать музыку во время труда для создания рабочего ритма (в сравнении с прошлым годом). Регион занял 17-е место среди российских субъектов, где сотрудники чаще всего слушают композиции на работе. Такие данные приводят аналитики сервиса МТС Музыка.

Кто слушает чаще всего?

Основная часть слушателей – мужчины (64%) и представители поколения миллениалов (52%).

В течение года жители региона заметно увеличили число включений фоновых композиций: количество воспроизведений тематических плейлистов и миксов выросло почти на половину по сравнению с прошлым годом.

Когда чаще всего слушали?

Пик музыкальной активности пришелся на теплый сезон 2025 года – май, июнь и июль. Реже всего сотрудники края трудились под музыку в феврале, марте и сентябре прошлого года.

Больше всего под песни работают миллениалы (25–41 год) – их доля составила 52%. За ними следуют представители поколения X (42–58 лет) – 33%, затем – бэби-бумеры (59–81 год) – 9%. Молодое поколение зумеров (14–24 года) в основном предпочитает тишину: лишь 5% включают музыку во время работы.

Что слушали жители края?

Рабочие плейлисты чаще всего состоят из инструментальных произведений без вокала. Первое место среди любимых композиций у слушателей в регионе занимает лирическая работа в исполнении kita kouhei* – Suikinkutsu in The Moon*. На второй позиции – Frunk29* с треком "3", на третьей – When The Rivers Were The Highways* от Troth*.

Ранее эксперты изучили музыкальные и кинематографические предпочтения жителей региона. Так, летом 2025 года наибольшей популярностью пользовались кинокартины комедийного жанра, а также драмы. Чаще всего жители смотрели фильмы и сериалы в будние дни – около 60% просмотров. Среди сериалов лидировали комедии "Три сестры" с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко, "Театральная зона" с Никитой Кологривым и Борисом Дергачевым, сатирическая комедия "Нереалити" с Ольгой Дибцевой, а также криминальная драма "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным. В кино чаще всего выбирали фантастическую ленту "Кракен" с Александром Петровым. В музыкальных чартах выделялись композиции таких исполнителей, как Усман Набиев, DJ Fat Maxx*, A-Sen, Slavik Pogosov* и Люся Чеботина.

* kita kouhei (кита кохэй); Suikinkutsu in The Moon ("Суйкинкуцу ин зэ мун"); Frunk29 ("Франк29"); When The Rivers Were The Highways ("Уэн зэ риверс уэр зэ хайуэйз"); Troth ("Трот"); Kion ("Кион"); DJ Fat Maxx ("Ди-Джей Фэт Макс"); A-Sen ("Эй-Сен"); Slavik Pogosov ("Славик Погосов")