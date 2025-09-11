Комедии, фэнтези и поп-музыка. Что слушали и смотрели жители Алтайского края летом 2025?

Аналитики МТС Медиа подвели итоги культурных предпочтений региона

11 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Концерт Ay Yola / Фото: пресс-служба МТС

Аналитики МТС Медиа подвели итоги культурных предпочтений жителей Алтайского края за лето 2025 года. Самыми востребованными жанрами оказались комедии в кино, поп-музыка в аудиосервисах и книги в жанрах фэнтези и детектива. Среди артистов лидерами по прослушиваниям стали Macan*, Zivert* и группа Ay Yola*.

Кино и сериалы

По данным онлайн-кинотеатра Kion*, зрители чаще выбирали комедии и драмы. Большая часть просмотров пришлась на будние дни – 60%. На выходных пользователи заходили на сервис реже, но чаще выбирали дневное время до 18:00.

В топе оказались сериалы: комедии "Три сестры" с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко, "Театральная зона" с Никитой Кологривым и Борисом Дергачевым, антигламурная комедия "Нереалити" с Ольгой Дибцевой, а также криминальная драма "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным.

Среди фильмов зрители чаще всего выбирали фантастику "Кракен" с Александром Петровым в главной роли.

Музыка

Поп-музыка остается главным направлением у слушателей МТС Музыки. Также в топе – рэп и танцевальные треки. В Алтайском крае число уникальных пользователей сервиса летом 2025 года выросло на 10,28% по сравнению с прошлым годом.

Главным артистом сезона стал Macan, самой популярной исполнительницей – Zivert, а лучшей группой – башкирский коллектив Ay Yola. Хитами лета стали "По ресторанам" (Руслан Набиев, DJ Fat Maxx*, A-Sen*), "Монро" (Slavik Pogosov*) и "За бывшего" (Люся Чеботина).

Книги

В книжном сервисе "Строки" наибольшим спросом пользовались фэнтези, фантастика, детективы, любовные романы и классика.

Среди самых читаемых книг оказались романтические фэнтези "Железное пламя" и "Четвертое крыло" Ребекки Яррос, а также хоррор "Лес" Светланы Тюльбашевой.

По статистике, аудитория сервиса в основном женская – их оказалось на 44% больше, чем мужчин. Самым читающим месяцем стал июль, на который пришлось 51,35% летнего потребления книг. На июнь – 48%, на август – 31,85%.

*Macan ("Макан"); Zivert ("Зиверт"); Ay Yola ("Ай Ёла"); Kion ("Кион"); DJ Fat Maxx ("ДиДжей Фэт Макс"); A-Sen ("Эй Сэн"); Slavik Pogosov ("Славик Погосов")