Алтайский край стал лидером по производству молока в Сибири

С января по май в регионе изготовили почти 400 тысяч тонн продукта

30 июля 2025, 08:55, ИА Амител

Молоко, сметана и сыр / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае с января по май 2025 года произвели 399,5 тысячи тонн молока. По этому показателю регион стал лидером в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Согласно данным Новосибирскстата, второе место заняла Новосибирская область с показателем в 345,1 тысячи тонн. На третьей позиции находится Красноярский край (244 тысячи тонн).

По производству яиц лидирует Кемеровская область - за первые пять месяцев получили 549,4 млн штук. Алтайский край оказался на втором месте (480,7 млн штук). Замкнула тройку лидеров Иркутская область с показателем в 408,4 млн штук.

Что касается производства скота и птицы на убой, то на первое место здесь заняла Новосибирская область (90,4 тысячи тонн). На втором и третьем местах расположились Алтайский край и Томская область с показателями в 87,6 тысячи тонн и 72,7 тысячи тонн соответственно.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае за первое полугодие 2025 года вырос индекс промышленного производства (ИПП). Он составил 96,9%, что на 0,8% выше, чем в январе-мае текущего года. Самый высокий ИПП продемонстрировала добывающая промышленность - 127,3%.