Алтайский край стал лидером по производству молока в Сибири
С января по май в регионе изготовили почти 400 тысяч тонн продукта
30 июля 2025, 08:55, ИА Амител
В Алтайском крае с января по май 2025 года произвели 399,5 тысячи тонн молока. По этому показателю регион стал лидером в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
Согласно данным Новосибирскстата, второе место заняла Новосибирская область с показателем в 345,1 тысячи тонн. На третьей позиции находится Красноярский край (244 тысячи тонн).
По производству яиц лидирует Кемеровская область - за первые пять месяцев получили 549,4 млн штук. Алтайский край оказался на втором месте (480,7 млн штук). Замкнула тройку лидеров Иркутская область с показателем в 408,4 млн штук.
Что касается производства скота и птицы на убой, то на первое место здесь заняла Новосибирская область (90,4 тысячи тонн). На втором и третьем местах расположились Алтайский край и Томская область с показателями в 87,6 тысячи тонн и 72,7 тысячи тонн соответственно.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае за первое полугодие 2025 года вырос индекс промышленного производства (ИПП). Он составил 96,9%, что на 0,8% выше, чем в январе-мае текущего года. Самый высокий ИПП продемонстрировала добывающая промышленность - 127,3%.
09:14:37 30-07-2025
Очередей из молоковозов на молзаводах не видно, откуда столько молочки в магазинах, да и молочкой то это нельзя назвать, намешано неизвестно что. 😎🧐
09:41:11 30-07-2025
Сергей (09:14:37 30-07-2025) Очередей из молоковозов на молзаводах не видно, откуда столь... беременных студенток сплюсовали в общий объем потребления.
10:10:31 30-07-2025
Алтайский край должен лидировать по производству молока по стране,а не то что по Сибири.В царские времена край был главным поставщиком сливочного масла и зерна по стране.Мясомолочная продукция должна быть основной составляющей нашей аграрной экономики.Куда всё это подевалось?
11:18:21 30-07-2025
Афиноген (10:10:31 30-07-2025) Алтайский край должен лидировать по производству молока по с... И лидер по производству молока в Сибири, и Алтайский мед славится на весь мир,и туристов море,и аграрный край, и еще много ,где край занимает лидирующие позиции.
Почему тогда пишут,что годовая инфляция в Алтайском крае превышает среднюю по РФ? Почему при таком росте производства, при такой богатой базе средние зарплаты в регионе так и находятся почти в конце таблицы по России? Почему?
13:11:30 30-07-2025
Гость (11:18:21 30-07-2025) И лидер по производству молока в Сибири, и Алтайский мед сл... Интересный вопрос вы задаёте.Я бы тоже хотел знать почему.Почему при богатых урожаях разных культур,при лидирующем производстве молока,при немалых объёмах мясной и разной другой продукции мы имеем такое жалкое положение,особенно жители сельской местности?Ответ один-доходы от всего этого уходят отсюда в неизвестном направлении.Всё нам пытаются втюхать ,что мы дотационный регион и сами по себе ,без помощи центра прожить не можем.По моему ,как раз всё наоборот ,нас обдирают ,как липку,забирают налоги и прочее а в результате край обречён на прозябание и нищенское существование.
10:15:06 30-07-2025
Молока или молокосодержащих продуктов.
10:19:00 30-07-2025
парадокс,коров нет,а молока хоть залейся.. постеснялись ба свою шнягу молоком называть.
10:46:44 30-07-2025
А еще к этим 399.5 тонн произведенного молока прибавить молоко из которого произвели сыр,творог и масло-это же сколько коров у нас в крае чтоб такой объем продукции выдавать
14:13:47 30-07-2025
А сколько завезли пальмового масла и молочного порошка из Китая?
15:00:50 30-07-2025
молоко-то откуда взялось? если дойного стада нет - сказочники
15:08:15 30-07-2025
За последний год алтайское животноводство «просело» по всем позициям — поголовье крупного рогатого скота, свиней, коз и овец сократилось на 7-11 %
В банкфакс написано.
Так откуда рекорды по производству молока и молочной продукции?
15:14:24 30-07-2025
Гость (15:08:15 30-07-2025) За последний год алтайское животноводство «просело» по всем ... Интересно, Томенко об этом Мишустину докладывал на недавней встрече?
19:48:46 30-07-2025
Гость (15:08:15 30-07-2025) За последний год алтайское животноводство «просело» по всем ... Запугали буреночек 8-(((
10:19:22 01-08-2025
Я гляжу боты задним числом минусов нам понаставили.Отрабатывают серебреники.