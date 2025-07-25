В Алтайском крае вырос индекс промышленного производства
Самый высокий показатель продемонстрировала добыча полезных ископаемых
25 июля 2025, 12:55, ИА Амител
За первое полугодие 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае составил 96,9%. Этот показатель на 0,8% выше, чем в январе-мае текущего года, сообщает ИА "Атмосфера".
В январе-июне самый высокий ИПП продемонстрировала добывающая промышленность. По данным Алтайкрайстата, он составил 127,3%. При этом показатель по всем остальным видам экономической деятельности меньше 100%. Так, по обрабатывающим производствам он составил 97,1%; по обеспечению электроэнергией, газом, паром и кондиционированию воздуха – 97,3%. ИПП в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений равен 78,4%.
Производство выросло в сфере добычи металлических руд и прочих полезных ископаемых (141,1 и 114,6% соответственно), напитков (106,3%), одежды (110,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (117,1%). Также в регионе стали изготавливать больше металлических изделий, кроме машин и оборудования (111,4%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (109,7%).
Однако в первом полугодии 2025 года также наблюдается снижение производства пищевых продуктов (95,2%), кожи и изделий из кожи (76,5%), кокса и нефтепродуктов (94,6%), резиновых и пластмассовых изделий (95,2%), электрооборудования (94,8%) и мебели (70%).
13:39:49 25-07-2025
Оказывается у нас производят компьютеры и транспортные средства, а в новостях об этом нет ни чего.
Где купить? Что за марки?
15:16:21 25-07-2025
враки!
лично посмотрел - всё без изменений 656049!