В Алтайском крае вырос индекс промышленного производства

Самый высокий показатель продемонстрировала добыча полезных ископаемых

25 июля 2025, 12:55, ИА Амител

На заводе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За первое полугодие 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае составил 96,9%. Этот показатель на 0,8% выше, чем в январе-мае текущего года, сообщает ИА "Атмосфера".

В январе-июне самый высокий ИПП продемонстрировала добывающая промышленность. По данным Алтайкрайстата, он составил 127,3%. При этом показатель по всем остальным видам экономической деятельности меньше 100%. Так, по обрабатывающим производствам он составил 97,1%; по обеспечению электроэнергией, газом, паром и кондиционированию воздуха – 97,3%. ИПП в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений равен 78,4%.

Производство выросло в сфере добычи металлических руд и прочих полезных ископаемых (141,1 и 114,6% соответственно), напитков (106,3%), одежды (110,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (117,1%). Также в регионе стали изготавливать больше металлических изделий, кроме машин и оборудования (111,4%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (109,7%).

Однако в первом полугодии 2025 года также наблюдается снижение производства пищевых продуктов (95,2%), кожи и изделий из кожи (76,5%), кокса и нефтепродуктов (94,6%), резиновых и пластмассовых изделий (95,2%), электрооборудования (94,8%) и мебели (70%).