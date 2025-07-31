НОВОСТИЭкономика

Алтайский край стал одним из лидеров по грузообороту автотранспорта в Сибири

По темпам роста регион занял второе место в СФО, а по абсолютным показателям - четвертое

31 июля 2025, 16:15, ИА Амител

Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алтайский край вошел в число лидеров по грузообороту автомобильного транспорта в Сибири. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

По темпам роста показателя с января по май регион занял второе место в Сибирском федеральном округе.

За первые пять месяцев 2025 года темп роста грузооборота автотранспорта составил в регионе 130,8%. Этот показатель стал вторым после Омской области (131,6%). Третья строчка рейтинга принадлежит Новосибирской области (111,9%).

На уровне прошлого года с показателем 100,4% удержалась Кемеровская область. Остальные регионы СФО продемонстрировали падение грузооборота автомобильного транспорта. Так, самые низкие результаты показали республики Алтай (87,8%), Хакасия (65,3%) и Тыва (63%).

По абсолютным показателям грузооборота Алтайский край занял четвертое место с результатом 566,7 млн тонно-км. На первых трех позиция располагаются Новосибирская область (1820,6 млн тонно-км), Красноярский край (1430,9 млн тонно-км) и Иркутская область (850,1 тонно-км).

Напомним, по итогам 2024 года три компании из Алтайского края вошли в топ-20 крупнейших производителей сыров. Четвертую позицию заняла компания PepsiCo, которая владеет молочным заводом в Рубцовске (22,3 тыс. тонн). На седьмой строчке рейтинга расположилась алтайская компания "Киприно" (17 тыс. тонн). Также в двадцатку лидеров вошло АО "Барнаульский молочный комбинат" (7,1 тыс. тонн).

Кроме того, Алтайский край стал лидером по производству молока в Сибирском федеральном округе. С января по май 2025 года в регионе изготовили 399,5 тысячи тонн молока.

Молоко, сметана и сыр / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Алтайский край стал лидером по производству молока в Сибири

С января по май в регионе изготовили почти 400 тысяч тонн продукта
Комментарии 3

Свирепый Чарли

16:34:58 31-07-2025

Сомнительное достижение, если учесть как большегрузами раздолбали дороги в крае.

Гость

07:12:02 01-08-2025

Что такое грузооборот автотранспорта? Куда оборот, зачем оборот? Мы в каких-то соревнованиях участвуем? Столько циферок, кто за всем этим следит и подсчитывает? Наверное, и зарплату получает. Главное, зачем всё это, в нашей стране экономика развивается хаотично и парадоксально

Гость

14:12:40 01-08-2025

и еще увеличиваться будут, тк из Москвы в области обязаны переместить более 170 госкомпаний и более 2000 чел. служащих

