Три компании из Алтайского края вошли в топ-20 крупнейших производителей сыров

В 2024 году 20 крупнейших российский компаний России произвели 343 тысячи тонн сыра

31 июля 2025, 10:55, ИА Амител

Производство сыра / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Три алтайских компании вошли в двадцатку крупнейших производителей сыров. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

По итогам 2024 года 20 крупнейших компаний России в совокупности произвели 343 тыс. тонн твердых и полутвердых сыров (с учетом сырных продуктов). Это на 2,4% больше, чем в 2023 году. На рынке доля этих компаний составляет 75%.

Так, в тройку лидеров входят "Юговской комбинат молочных продуктов" из Пермского края (44,7 тыс. тонн), ГК "Фудлэнд" с предприятиями в Ростовской и Волгоградской областях (31,6 тыс. тонн), а также ГК "Вамин" в Республике Татарстан (23 тыс. тонн).

Четвертую позицию в топ-20 заняла компания PepsiCo, которая владеет молочным заводом в Рубцовске. За прошлый год она произвела 22,3 тыс. тонн сыра. На седьмой строчке рейтинга расположилась алтайская компания "Киприно" с объемом производства 17 тыс. тонн. Также в двадцатку лидеров вошло АО "Барнаульский молочный комбинат", выпустившее 7,1 тыс. тонн сыра.

По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической продукции и биотехнологиям, в 2024 году регион занимал второе место в России по производству сыров.