Алтайская Счетная палата стала одной из самых эффективных в "жестких бюджетных условиях"

К такому выводу пришла Счетная палата России после изучения работы контрольно-счетных органов в 20 регионах

19 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Глава Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Счетная палата России впервые составила рейтинг эффективности региональных контрольно-счетных органов, и Алтайский край вошел в тройку лидеров, сообщает ТАСС.

При анализе учитывались 37 показателей, отражающих как качество проводимого контроля, так и востребованность результатов проверок, а также количественные показатели результативности. По совокупности критериев Счетная палата Алтайского края была признана одной из наиболее эффективных в стране, наряду с палатами Воронежской и Ульяновской областей.

Как отметил руководитель аппарата Счетной палаты РФ Ильнар Мирсияпов, в жестких бюджетных условиях необходим особый контроль, в том числе за эффективностью расходов.

Исследование провели по инициативе Совфеда, реализация проекта началась весной 2025 года.

Счетная палата Алтайского края работает с 1995 года. Сейчас ее возглавляет Виктор Миненок, в составе органа также заместитель председателя и пять аудиторов.