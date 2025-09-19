Алтайская Счетная палата стала одной из самых эффективных в "жестких бюджетных условиях"
К такому выводу пришла Счетная палата России после изучения работы контрольно-счетных органов в 20 регионах
19 сентября 2025, 13:15, ИА Амител
Счетная палата России впервые составила рейтинг эффективности региональных контрольно-счетных органов, и Алтайский край вошел в тройку лидеров, сообщает ТАСС.
При анализе учитывались 37 показателей, отражающих как качество проводимого контроля, так и востребованность результатов проверок, а также количественные показатели результативности. По совокупности критериев Счетная палата Алтайского края была признана одной из наиболее эффективных в стране, наряду с палатами Воронежской и Ульяновской областей.
Как отметил руководитель аппарата Счетной палаты РФ Ильнар Мирсияпов, в жестких бюджетных условиях необходим особый контроль, в том числе за эффективностью расходов.
Исследование провели по инициативе Совфеда, реализация проекта началась весной 2025 года.
Счетная палата Алтайского края работает с 1995 года. Сейчас ее возглавляет Виктор Миненок, в составе органа также заместитель председателя и пять аудиторов.
Общий объем проверенных средств составил 73 844,2 млн рублей, из которых 68 527,0 млн рублей или 92,8% – средства бюджетов всех уровней, 5317,2 млн рублей или 7,2% – средства организаций с государственным участием. В ходе экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой в 2024 году, выявлено финансовых нарушений на общую сумму 11 420,7 млн рублей. Кроме того, установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 655,5 млн рублей.