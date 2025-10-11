Алтайский край вошел в пятерку лидирующих регионов по производству зерна

Намолочено алтайскими аграриями было более пяти миллионов тонн

К 8 октября 2025 года сельхозпроизводители Алтайского края собрали около 5,2 миллиона тонн зерновых культур. Этот внушительный объем позволил региону войти в пятерку лидеров по общему объему собранного урожая в масштабах всей страны, рассказали в областном правительстве.

Столь значительный результат достигнут в Алтайском крае, несмотря на проводимую оптимизацию посевных площадей, отведенных под зерновые. Вклад в успех внесла высокая урожайность.

Кроме того, Алтайский край занял вторую строчку по объему приобретенной техники через "Росагролизинг". С начала 2025 года местные аграрии закупили посредством финансовой аренды 457 единиц сельскохозяйственного оборудования. Особое внимание уделялось обновлению парка комбайнов, опрыскивателей, посевных машин, а также модернизации сушильного хозяйства. За первые три квартала текущего года лизинговые инвестиции превысили 3,2 миллиарда рублей.