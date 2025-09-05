Испытание на прочность. Дожди и холода мешают уборочной кампании в Алтайском крае

Фермеры вынуждены молотить сырое зерно, а зерносушилки, там, где они есть, работают без перерыва

05 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Погода снова испытывает на прочность фермеров Алтайского края. Августовские дожди не закончились, а с приходом осени добавилось и похолодание. В союзе фермеров опасаются: такие условия могут ударить по урожаю и доходам. Если зерно намокнет и начнет прорастать, оно потеряет качество, а спрос упадет.

Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, фермеры вынуждены молотить сырое зерно, а зерносушилки, там, где они есть, работают без перерыва. По словам аграриев, приходится выходить в поля даже при 30-процентной влажности – иначе будет отставание от графика. Глава хозяйства "Лео" из Калманского района Денис Рифер отметил, что уборка и так была начата позже из-за затяжных дождей в начале августа.



«На данный момент дожди не прекращаются. Они дают поработать небольшой период времени, потом опять начинаются. Зерно и дороги в поле должны просохнуть, только потом мы можем идти. Пока убрано всего лишь 20%», – заявил Рифер.

Излишняя влага не только тормозит темпы уборки, но и может испортить зерно. Если оно прорастет, то превратится в фураж – кормовой материал, непригодный для продажи. Прогнозы пока осторожные, но разговоры о падении цен уже начались, а закупочная стоимость алтайского зерна и без того низкая. Даже высокодоходные культуры дешевеют: например, за год цена рапса снизилась с 42 до 36 тысяч рублей за тонну, чечевицы – с 65 до 32 тысяч. Пшеница еще дешевле.

Но есть и обнадеживающие новости. Алтайский филиал Федерального центра оценки качества и безопасности продукции АПК сообщает: по сравнению с прошлым годом качество зерна держится примерно на том же уровне. По словам директора филиала Марии Шостак, резких изменений не ожидается.

«91% пшеницы, исследованной за первый месяц госмониторинга, в Алтайском крае признано продовольственной. Третьего класса у нас 57%, пшеницы четвертого класса 36%, все остальное это фуражное зерно и всего это 8%. Самое меньшее число падения признано в Заринском, Зональном, Каменском и Косихинском районе», – сказала эксперт.

Там, где возникает погожее окно, фермеры работают в ускоренном режиме, чтобы закончить уборку вовремя. Но прогнозы синоптиков не радуют: в ближайшие две недели в крае снова ожидаются дожди. Если прогнозы сбудутся, аграриев ждут новые испытания.