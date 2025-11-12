Алтайский край вошел в топ-5 регионов по количеству отказов в кредитовании
Из-за высокой ключевой ставки и роста долговой нагрузки банки вынуждены действовать осторожнее
12 ноября 2025, 11:15, ИА Амител
Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах – в октябре доля отклоненных заявок по всей стране достигла 82%, что стало рекордом за год. Об этом сообщают "Известия".
По данным НБКИ, особенно высокие показатели зафиксированы в Сибири: в Алтайском крае отказы составили 82,7%, а лидерами стали Кемеровская и Новосибирская области – 83,7 и 83,4% соответственно. В Москве и Петербурге ситуация чуть лучше, но разница незначительная – 79–80%.
Эксперты объясняют рост отказов ужесточением кредитной политики. Из-за высокой ключевой ставки и роста долговой нагрузки банки вынуждены действовать осторожнее. По требованиям ЦБ, гражданам, у которых больше половины дохода уходит на выплаты по кредитам, новые займы практически не одобряют.
Инвестиционный советник Юлия Кузнецова отмечает: «Банкам проще отказать сомнительному заемщику, чем нарушить регуляторные лимиты».
Аналитики предупреждают, что такая тенденция может сохраниться до конца года, пока ключевая ставка остается высокой.
Ранее сообщалось, что каждый десятый житель Алтайского края установил самозапрет на кредиты. Эксперты объяснили это растущей долговой нагрузкой населения и желанием граждан взять под контроль свои финансы.
11:19:34 12-11-2025
потому что по уши закредитованы.
11:26:23 12-11-2025
отказов в кредитовании ---- а если кредит через мошенников, даже удаленно дают
11:38:50 12-11-2025
...Из-за высокой ключевой ставки и роста долговой нагрузки банки вынуждены действовать осторожнее... гражданам, у которых больше половины дохода уходит на выплаты по кредитам, новые займы практически не одобряют... ООООО! БАБКА! ИДИ СЮДА, ВОТ ТЕБЕ КРЕДИТ, ЗАБИРАЙ!!!!
11:57:46 12-11-2025
Да количество подач на банкротство в 2025 году выросло в два раза по сравнению с 2024 годом. Вот это показатель
12:34:23 12-11-2025
Дают только для мошенников в неограниченном количестве))).
13:02:51 12-11-2025
А на какие цели люди сейчас берут кредиты с такими процентами? Просветите, кто знает. Спасибо.
13:27:48 12-11-2025
Гость (13:02:51 12-11-2025) А на какие цели люди сейчас берут кредиты с такими процентам... Ну на лайфоны, машины, отдыхи. Жить-то красиво хочется некоторым. А отдавать-то потом нечем.