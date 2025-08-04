В Сибири мужчина взял кредит на чужое имя и получил срок

Деньги он потратил на себя

04 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Новосибирской области мужчину признали виновным в мошенничестве при оформлении кредита на чужую банковскую карту, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции.

Болотнинский районный суд назначил сибиряку наказание в виде 300 часов обязательных работ и возмещения причиненного ущерба.

По данным следствия, злоумышленник предложил оформить банковскую карту на имя своей знакомой для получения зарплаты, после чего взял себе кредит в размере 217 тыс. рублей и скрылся.

Приговор пока не вступил в законную силу. Отмечается, что ранее осужденный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В одном из случаев он вытащил мобильный телефон из-за столика в кафе, в другом – гаджет из рук собутыльника во время застолья.

