Алтайский край вводит эксперимент по регулированию услуг гостевых домов с 1 октября

Новый правовой механизм призван легализовать и систематизировать деятельность гостевых домов, улучшая инфраструктуру для туристов

28 августа 2025, 13:15, ИА Амител

С 1 октября 2025 года Алтайский край станет одним из регионов России, где в экспериментальном порядке введут специальный правовой механизм регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на сессии регионального Заксобрания 28 августа.

Как сообщил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов, Алтайский край вошел в число 18 пилотных регионов эксперимента, по итогам которого будет принято решение о распространении практики на всей территории страны.

"Суть эксперимента проста и прагматична: дать возможность владельцам частных жилых домов на землях индивидуального жилищного строительства легально вести туристический бизнес, не переводя земли в категорию рекреации, – объяснил Владимир Семенов. – Это – первая, базовая ступень туристического бизнеса, и её легализация давно назрела. На территории края уже работает порядка 350 таких объектов, и мы понимаем, что их реальное количество – больше".

Депутат подчеркнул, что законопроект принимается в первом чтении, чтобы ко второму уточнить вопросы, интересующие туристическую отрасль. Срок начала эксперимента в регионе – 1 октября 2025 года (а не 1 сентября, как в других регионах).

Владимир Семенов подчеркнул преимущества легализации гостевых домов. Это справедливая конкуренция, налоговая дисциплина, планирование туристической нагрузки на территорию муниципалитетов.

Кроме Алтайского края в эксперименте будут участвовать 17 регионов. Из сибирских это Республики Алтай, Иркутская и Кемеровская области.

Власти рассчитывают, что внедрение нового правового режима позволит легализовать и установить контроль над гостиничной деятельностью в частном секторе. В рамках эксперимента будет создан реестр гостевых домов, в который включат только те объекты, которые соответствуют установленным требованиям.

Гостевой дом – тип средства размещения, представляющий собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома, сказано в федеральном законе.

Закон предоставляет владельцам индивидуальных жилых домов возможность официально предоставлять гостиничные услуги, получая право на регистрацию в реестре классифицированных средств размещения.

Требования к гостевым домам установили на федеральном уровне. Например, должно быть соблюдение строительных норм, наличие соответствующих санитарных условий и безопасность для гостей. Также должны быть условия для отдыха с домашними животными и доступ к интернету. Размещение в гостевых домах будет ограничено количеством туристов (не более 30 человек). А еще должна быть круглосуточная горячая и холодная вода, питьевая вода в комнате или общем помещении, централизованное или индивидуальное отопление, освещение, уборка, смена постельного белья и полотенец.