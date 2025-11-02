Ночные значения опустятся до -12, что на 4–6 градусов ниже нормы

02 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Первый снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о резком похолодании, которое ожидается в первой декаде ноября на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, пишет ТАСС. По словам метеоролога, в этих регионах начался переход на зимний режим погоды.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах температура может достичь -19...-22 градусов, что на 6–13 градусов ниже климатической нормы.

В Сибири, включая Алтайский край, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую области, также ожидается резкое понижение температуры. Ночные значения опустятся до -6...-12 градусов, что на 4–6 градусов ниже нормы. В Красноярском крае прогнозируются морозы до -30.

На Дальнем Востоке, особенно на Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и Якутии, температура будет на 5–13 градусов ниже обычных значений для этого времени года. В Якутии столбики термометров опустятся до -36 градусов, на Чукотке – до -34.

По словам Вильфанда, такие температуры значительно ниже климатической нормы и свидетельствуют о раннем приходе зимы в указанные регионы.