Аврелий и Ингрид. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае
Самыми популярными оказались имена Ева и Александр
03 сентября 2025, 16:45, ИА Амител
Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае подвели итоги августа по выбору имен для новорожденных. Список самых необычных имен опубликовало региональное Управление юстиции.
Среди мальчиков редкими оказались двойное имя Аврелий-Августин, а также Май и Тим. При этом традиционно популярными остаются Михаил, Артем и Александр.
Среди девочек родители чаще всего выбирали имена Ева, Анна и Алиса. В то же время в августе зафиксированы и уникальные случаи: новорожденных называли Алисия, Ингрид и Лора.
В июле среди необычных имен были замечены Адриан, Леонард и Теодор, а также Амелина, Дэя и Моника.
16:46:30 03-09-2025
Родители не думают что их детей обзывать могут ровесники.
17:24:31 03-09-2025
Гость (16:46:30 03-09-2025) Родители не думают что их детей обзывать могут ровесники....
Подрастут и сменят имя
17:29:53 03-09-2025
Так даже неудивительно что двойное имя оказалось редким. Но тройное было бы самым редким, назвали бы Аврелий-Августин-Алладин
17:34:28 03-09-2025
А мать у Аврелий и Ингрид звать Магрипа Харипуллаевна?
21:15:43 03-09-2025
Гость (17:34:28 03-09-2025) А мать у Аврелий и Ингрид звать Магрипа Харипуллаевна?... скорее вопросы к фамилии и отчеству несчастного ребенка, чем к имени матери. знаю одну даму с именем древнегреческой богини и отчеством Борисовна. это очень смешно звучит.
20:35:48 03-09-2025
А как эти имена с отчества и фамилиями сочетаются - вот где цирк-то!
23:53:03 03-09-2025
На самом деле далеко ходить не надо. Очень много имён есть, которыми не называли более 100 лет назад.
У девочек:
Параскева, Федосья, Гликерия, Апросинья, Авдотья
У мальчиков:
Меркурий, Калина, Калинник, Мина, Агапий, Агей, Прокопий, Анисим
И много ещё других
00:41:44 04-09-2025
в 14 лет сменят. ну а родителей вылечат
00:43:12 04-09-2025
знаю одного... Эдуард Степанович. капец!!! Все ржут как слышат, невольно
08:20:30 04-09-2025
Теодор, кстати, красивое имя. у Марины Федункив так сына зовут, но у нее муж итальянец Маджи, потому у ребенка фамилия соответствует имени. надеюсь, что нашему Теодору тоже повезло с фамилией.
10:40:23 04-09-2025
Родителей несчастных деток надо освидетельствовать у психиатра
10:49:26 04-09-2025
для любителей чудес:
Фемистоклей, Феопент, Сисиний, Горгоний, Амфилохий, Василиск, Вата, Евпсихий, Ексакустодиан, Епафродит, Еразм, Индис, Истукарий, Логин (!), Мамант, Никострат, Никтополион, Павсикакий, Пансофий, Паусилуп, Пинырит, Полихроний, Пугилий, Сосипатр, Тивуртий, Оксен, Савва, Ненаша.
Дросида, Дуклида, Еутропия, Ксанфипа, Кириякия, Мамелфа, Мастридия, Рипсимия, Сиглитикия, Каздоя, Керкира, Синклитикия, Снандулия, Текусиса, Епихария, Епистимия, Тракторина.