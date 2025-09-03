Аврелий и Ингрид. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Самыми популярными оказались имена Ева и Александр

03 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае подвели итоги августа по выбору имен для новорожденных. Список самых необычных имен опубликовало региональное Управление юстиции.

Среди мальчиков редкими оказались двойное имя Аврелий-Августин, а также Май и Тим. При этом традиционно популярными остаются Михаил, Артем и Александр.

Среди девочек родители чаще всего выбирали имена Ева, Анна и Алиса. В то же время в августе зафиксированы и уникальные случаи: новорожденных называли Алисия, Ингрид и Лора.

В июле среди необычных имен были замечены Адриан, Леонард и Теодор, а также Амелина, Дэя и Моника.