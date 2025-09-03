НОВОСТИОбщество

Аврелий и Ингрид. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Самыми популярными оказались имена Ева и Александр

03 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае подвели итоги августа по выбору имен для новорожденных. Список самых необычных имен опубликовало региональное Управление юстиции.

Среди мальчиков редкими оказались двойное имя Аврелий-Августин, а также Май и Тим. При этом традиционно популярными остаются Михаил, Артем и Александр.

Среди девочек родители чаще всего выбирали имена Ева, Анна и Алиса. В то же время в августе зафиксированы и уникальные случаи: новорожденных называли Алисия, Ингрид и Лора.

В июле среди необычных имен были замечены Адриан, Леонард и Теодор, а также Амелина, Дэя и Моника.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

16:46:30 03-09-2025

Родители не думают что их детей обзывать могут ровесники.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:31 03-09-2025

Гость (16:46:30 03-09-2025) Родители не думают что их детей обзывать могут ровесники....
Подрастут и сменят имя

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:53 03-09-2025

Так даже неудивительно что двойное имя оказалось редким. Но тройное было бы самым редким, назвали бы Аврелий-Августин-Алладин

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:28 03-09-2025

А мать у Аврелий и Ингрид звать Магрипа Харипуллаевна?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:15:43 03-09-2025

Гость (17:34:28 03-09-2025) А мать у Аврелий и Ингрид звать Магрипа Харипуллаевна?... скорее вопросы к фамилии и отчеству несчастного ребенка, чем к имени матери. знаю одну даму с именем древнегреческой богини и отчеством Борисовна. это очень смешно звучит.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:48 03-09-2025

А как эти имена с отчества и фамилиями сочетаются - вот где цирк-то!

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:53:03 03-09-2025

На самом деле далеко ходить не надо. Очень много имён есть, которыми не называли более 100 лет назад.
У девочек:
Параскева, Федосья, Гликерия, Апросинья, Авдотья
У мальчиков:
Меркурий, Калина, Калинник, Мина, Агапий, Агей, Прокопий, Анисим
И много ещё других

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:41:44 04-09-2025

в 14 лет сменят. ну а родителей вылечат

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:43:12 04-09-2025

знаю одного... Эдуард Степанович. капец!!! Все ржут как слышат, невольно

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:20:30 04-09-2025

Теодор, кстати, красивое имя. у Марины Федункив так сына зовут, но у нее муж итальянец Маджи, потому у ребенка фамилия соответствует имени. надеюсь, что нашему Теодору тоже повезло с фамилией.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:23 04-09-2025

Родителей несчастных деток надо освидетельствовать у психиатра

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:49:26 04-09-2025

для любителей чудес:

Фемистоклей, Феопент, Сисиний, Горгоний, Амфилохий, Василиск, Вата, Евпсихий, Ексакустодиан, Епафродит, Еразм, Индис, Истукарий, Логин (!), Мамант, Никострат, Никтополион, Павсикакий, Пансофий, Паусилуп, Пинырит, Полихроний, Пугилий, Сосипатр, Тивуртий, Оксен, Савва, Ненаша.

Дросида, Дуклида, Еутропия, Ксанфипа, Кириякия, Мамелфа, Мастридия, Рипсимия, Сиглитикия, Каздоя, Керкира, Синклитикия, Снандулия, Текусиса, Епихария, Епистимия, Тракторина.

  Нравится
Ответить
