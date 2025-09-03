Алтайский СК возбудил дело "по признакам убийства" после исчезновения 20-летнего парня

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека

03 сентября 2025, 13:49, ИА Амител

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по признакам убийства по факту безвестного исчезновения Даниила Кузнецова, сообщает региональный СК.

Напомним, 20-летний парень пропал 22 августа около села Токарево Первомайского района.

«Следственные органы СК обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (385-32) 20-0-52, 20-0-50 или 02», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Даниил проживает в Первомайском районе в селе Березовка.

По одной из версий, молодой человек возвращался домой с работы вместе с коллегой на автомобиле. Однако попросил высадить его на трассе, поскольку не хотел появляться дома в нетрезвом виде. Свой телефон он случайно оставил в машине.

Приметы: на вид 18–20 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза зеленые.

Был одет: джинсы темно-серого цвета, футболка светло-серого цвета с надписью белыми буквами на груди, кроссовки светло-коричневые, при себе паспорт.