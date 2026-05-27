АлтГПУ открыл языковой лагерь для школьников на Пхукете
Тайские дети будут изучать русский язык и знакомиться с культурой России
27 мая 2026, 14:00, ИА Амител
Алтайский педагогический университет открыл на Пхукете языковой лагерь "Играй и говори". Проект посвящен русскому языку и культуре России. Площадкой стал факультет международных исследований Университета Принца Сонгкхлы.
Лагерь запустили по поручению ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко. Проект проходит при поддержке Министерства просвещения России в рамках государственного задания. Занятия для тайских школьников ведут сотрудники Бийского филиала имени В.М. Шукшина АлтГПУ.
«Первыми участниками стали 70 учащихся старших классов государственных образовательных организаций Школы Сатри Пхукет и Школы Принцессы-Матери Шринагариндры», — сказал руководитель проекта, доцент Михаил Власов.
Университет Принца Сонгкхлы и Алтайский педуниверситет успешно развивают сотрудничество, отметила декан факультета международных исследований, доктор Пратана Каннаовакун. По ее словам, лагерь объединяет языковую практику и знакомство с российскими традициями. Такой формат помогает школьникам легче преодолеть языковой барьер и получить первые знания о России через живые и понятные занятия.
Генеральный консул России в Пхукете Егор Иванов подчеркнул, что русский язык становится все более востребованным на острове. Его знание помогает в общении, обучении и работе, особенно в туристической сфере, где Пхукет активно принимает гостей из России.
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Орать - Стэпааан "тайки" уже умеют.