АлтГПУ открыл языковой лагерь для школьников на Пхукете

Тайские дети будут изучать русский язык и знакомиться с культурой России

27 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Языковой лагерь "Играй и говори" на Пхукете / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Алтайский педагогический университет открыл на Пхукете языковой лагерь "Играй и говори". Проект посвящен русскому языку и культуре России. Площадкой стал факультет международных исследований Университета Принца Сонгкхлы.

Лагерь запустили по поручению ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко. Проект проходит при поддержке Министерства просвещения России в рамках государственного задания. Занятия для тайских школьников ведут сотрудники Бийского филиала имени В.М. Шукшина АлтГПУ.

«Первыми участниками стали 70 учащихся старших классов государственных образовательных организаций Школы Сатри Пхукет и Школы Принцессы-Матери Шринагариндры», — сказал руководитель проекта, доцент Михаил Власов.

Университет Принца Сонгкхлы и Алтайский педуниверситет успешно развивают сотрудничество, отметила декан факультета международных исследований, доктор Пратана Каннаовакун. По ее словам, лагерь объединяет языковую практику и знакомство с российскими традициями. Такой формат помогает школьникам легче преодолеть языковой барьер и получить первые знания о России через живые и понятные занятия.

Генеральный консул России в Пхукете Егор Иванов подчеркнул, что русский язык становится все более востребованным на острове. Его знание помогает в общении, обучении и работе, особенно в туристической сфере, где Пхукет активно принимает гостей из России.