"АМфест-2025". Как в Барнауле проходит фестиваль, направленный на развитие молодежи
На мероприятии работает 14 площадок с широким спектром различных инициатив и госпрограмм
05 сентября 2025, 17:20, ИА Амител
В Барнауле в пятницу, 5 сентября, на площади Свободы и в парке "Центральный" состоялось открытие II Фестиваля молодежи Алтайского края "АМфест".
Цель фестиваля – демонстрация государственной молодежной политики на территории Алтайского края, а также формирование активной социальной жизненной и гражданской позиции у детей и молодежи.
На мероприятии работает 14 площадок, на каждой из них представлен широкий спектр молодежных инициатив и различных государственных программ. Задачи проекта – самореализация, патриотическое воспитание, спортивное развитие, обучение, трудоустройство и добровольчество.
