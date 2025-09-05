"АМфест-2025". Как в Барнауле проходит фестиваль, направленный на развитие молодежи

На мероприятии работает 14 площадок с широким спектром различных инициатив и госпрограмм

05 сентября 2025, 17:20, ИА Амител

Фестиваль "АМфест" в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в пятницу, 5 сентября, на площади Свободы и в парке "Центральный" состоялось открытие II Фестиваля молодежи Алтайского края "АМфест".

Цель фестиваля – демонстрация государственной молодежной политики на территории Алтайского края, а также формирование активной социальной жизненной и гражданской позиции у детей и молодежи.

На мероприятии работает 14 площадок, на каждой из них представлен широкий спектр молодежных инициатив и различных государственных программ. Задачи проекта – самореализация, патриотическое воспитание, спортивное развитие, обучение, трудоустройство и добровольчество.