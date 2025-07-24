Amic.ru и крупный поставщик удобрений разыграют полезные гаджеты для фермеров ко Дню поля

Ежегодная выставка в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа на Павловском тракте

Розыгрыш призов от "ФосАгро-Регион" / Фото: amic.ru

С 30 июля по 1 августа 2025 года в агропарке на Павловском тракте вновь пройдет важное событие для Алтайского края – "День сибирского поля". В преддверии мероприятия amic.ru совместно с компанией "ФосАгро-Регион", одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений в России, запустили розыгрыш с полезными призами.

Победителей ждут:

за 1-е место – органайзер с беспроводной зарядкой;

за 2-е место – автомобильный компрессор;

за 3-е место – сумка-холодильник.

Чтобы получить подарок, достаточно подписаться на телеграм-каналы amic.ru и "ФосАгро-Регион", а затем нажать кнопку "Участвовать".

Итоги розыгрыша подведут с помощью генератора случайных чисел 1 августа 2025 года.

"День сибирского поля" – ежегодная сельскохозяйственная выставка-демонстрация, которая собирает на одной площадке аграриев, поставщиков семян, производителей удобрений, сельхозтехники и инновационных решений в агросфере. Мероприятие служит пространством для живого общения и обмена опытом между фермерами, учеными, представителями власти и бизнеса. Здесь можно увидеть передовую технику в работе прямо на полях, новейшие разработки в области семеноводства и агрохимии, презентации новых сортов культур, демонстрации технологий точного земледелия и свежих цифровых решений.

Приз можно получить по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, БЦ "Соц 109", оф. 110, с 09:00 до 18:00 в будние дни. Приз хранится до 30.08.2025 г.

