Стало известно, в какой стране пьют кофе больше всего

Больше всего кофеманов живет в Европе

12 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Люксембург лидирует в мировом потреблении кофе. По информации Международной кофейной организации, каждый житель этого государства выпивает за свою жизнь около 118 227 чашек этого напитка, сообщает "Российская газета". В среднем это составляет 5,31 чашки ежедневно.

Хотя показатели несколько завышены благодаря приезжим и сотрудникам международных учреждений, Люксембург значительно опережает Финляндию (3,77 чашки в день) и Швецию (2,59 чашки), занимающие второе и третье места соответственно. В килограммовом эквиваленте годовое потребление кофе на душу населения в Люксембурге достигает 20,53 кг.