Стало известно, в какой стране пьют кофе больше всего
Больше всего кофеманов живет в Европе
12 декабря 2025, 16:05, ИА Амител
Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Люксембург лидирует в мировом потреблении кофе. По информации Международной кофейной организации, каждый житель этого государства выпивает за свою жизнь около 118 227 чашек этого напитка, сообщает "Российская газета". В среднем это составляет 5,31 чашки ежедневно.
Хотя показатели несколько завышены благодаря приезжим и сотрудникам международных учреждений, Люксембург значительно опережает Финляндию (3,77 чашки в день) и Швецию (2,59 чашки), занимающие второе и третье места соответственно. В килограммовом эквиваленте годовое потребление кофе на душу населения в Люксембурге достигает 20,53 кг.
16:43:38 12-12-2025
Водку в России?
19:26:31 12-12-2025
у них чашки ровно в 5 раз меньше наших кружек и стаканов 🤣