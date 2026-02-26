Арктические морозы достигнут пика 26 и 27 февраля в Алтайском крае

В последний день зимы, 28 февраля, холода начнут постепенно ослабевать

26 февраля 2026, 07:48, ИА Амител

Регион оказался во власти сильных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае до 1 марта сохраняется штормовое предупреждение, связанное с аномально низкими температурами. По данным регионального ЦГМС, самые суровые морозы придутся на 26 и 27 февраля.

Как сообщают синоптики, 26 февраля утром температура воздуха в регионе понизится до -33…-38 градусов. Днем столбики термометров поднимутся лишь до -20…-25 градусов, при этом на юге края будет примерно на пять градусов теплее. Осадки в этот день не прогнозируются, ветер ожидается слабый, 2–7 метров в секунду.

Аналогичная картина сохранится и 27 февраля. Ночью температура составит -32…-37 градусов, местами до -42. Днем вновь ожидается -20…-25 градусов. В некоторых районах пройдет небольшой снег, а северо-западный ветер усилится до 7 метров в секунду, с порывами до 12 м/с.

По предварительным расчетам метеорологов, в последний день зимы, 28 февраля, холода начнут постепенно ослабевать. Ночные температуры будут колебаться в пределах -30…-35 градусов, а днем воздух прогреется до -17…-22. На отдельных территориях возможен небольшой снег.