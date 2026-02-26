Арктические морозы достигнут пика 26 и 27 февраля в Алтайском крае
В последний день зимы, 28 февраля, холода начнут постепенно ослабевать
26 февраля 2026, 07:48, ИА Амител
В Алтайском крае до 1 марта сохраняется штормовое предупреждение, связанное с аномально низкими температурами. По данным регионального ЦГМС, самые суровые морозы придутся на 26 и 27 февраля.
Как сообщают синоптики, 26 февраля утром температура воздуха в регионе понизится до -33…-38 градусов. Днем столбики термометров поднимутся лишь до -20…-25 градусов, при этом на юге края будет примерно на пять градусов теплее. Осадки в этот день не прогнозируются, ветер ожидается слабый, 2–7 метров в секунду.
Аналогичная картина сохранится и 27 февраля. Ночью температура составит -32…-37 градусов, местами до -42. Днем вновь ожидается -20…-25 градусов. В некоторых районах пройдет небольшой снег, а северо-западный ветер усилится до 7 метров в секунду, с порывами до 12 м/с.
По предварительным расчетам метеорологов, в последний день зимы, 28 февраля, холода начнут постепенно ослабевать. Ночные температуры будут колебаться в пределах -30…-35 градусов, а днем воздух прогреется до -17…-22. На отдельных территориях возможен небольшой снег.
14:13:45 26-02-2026
Ну какие арктические???
Мы в Сибири живём, тут морозы -норма, а их отсутствие НЕ норма!
Хватит нагнетать!
15:36:00 26-02-2026
Морозы не так страшны, если в доме тепло...Вот только с СГК это непозволительная роскошь! Как же они задолбали! За те деньги, что с нас сдирают мы имеем право на настоящее тепло в квартирах. А не просто батареи к которым можно спокойно прикасаться, от которых совершенно нет теплоотдачи и соответственно они не грееют помещение достаточно!А счета заоблочные просто.Беспредел полный.Монополисты обнаглевшие!