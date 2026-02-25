Артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь из-за проблем с сердцем

87-летней актрисе, перенесшей стентирование осенью, грозит инфаркт

25 февраля 2026, 15:35, ИА Амител

Лидия Федосеева-Шукшина / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина нуждается в срочной медицинской помощи. По данным Shot, в октябре 87-летней актрисе провели стентирование, но улучшение оказалось временным.

В феврале Лидия Николаевна вновь стала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Медики диагностировали у нее сердечную недостаточность и предупредили: без немедленной госпитализации высок риск инфаркта.

В 2023 году актриса уже переносила инсульт. Федосеева-Шукшина известна по ролям в фильмах "Калина красная", "Мертвые души", "Сверстницы" и еще более чем в 100 картинах.