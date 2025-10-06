Ателье улыбок. Барнаульская стоматологическая клиника "Дентелье" ведет бесплатный прием
Клиника предлагает комплексное лечение, передовые технологии и доступные цены
А вы знали, что в Барнауле уже несколько лет работает стоматологическое ателье? Да-да, именно так себя позиционирует клиника "Дентелье". Здесь не просто лечат зубы, здесь работают настоящие мастера по созданию красивых улыбок.
Врачи и услуги
"Дентелье" оказывает весь комплекс стоматологических услуг:
- терапевтическое отделение предлагает лечение кариеса, периодонтита, пульпита и других заболеваний, профессиональную гигиену и отбеливание зубов;
- хирургическое направление включает удаление зубов и проведение операций любой сложности, а также имплантацию с использованием разных систем, что позволяет подбирать оптимальные решения для каждого пациента. Все хирургические вмешательства проводятся с использованием современной анестезии и минимумом дискомфорта для пациента;
- в ортопедии доступны разнообразные конструкции – съемные и несъемные протезы, металлокерамические и безметалловые изделия.
Кроме того, в "Дентелье" есть такие узкие и редкие специалисты как пародонтолог и гнатолог, которые работают с заболеваниями десен, костей челюсти и нарушениями прикуса.
Все доктора – высококвалифицированные специалисты, готовые оказать помощь даже в очень сложных случаях.
Комфорт и цены
Главная особенность клиники – бесплатная консультация для всех пациентов. Да и платные услуги по приятным ценам. А все потому, что в "Дентелье" есть собственная зуботехническая лаборатория, что позволяет снижать стоимость лечения без потери качества. При этом в клинике применяют только высококачественные материалы, современные методики и передовое оборудование.
Для максимального комфорта пребывания предусмотрена зона ожидания с кофе, чаем и полезными сладостями, а также наборы для чистки зубов для тех, кто не успел подготовиться заранее. Иногородним пациентам предлагают бесплатный трансфер с вокзала. Кроме того, при отсутствии текущей финансовой возможности оформить лечение можно в рассрочку без переплаты (банк-партнер – Совкомбанк).
А еще здесь есть процедурный кабинет, так что анализы перед имплантацией можно сдать на месте.
"Дентелье" – это настоящее ателье, где врачи-профессионалы при помощи современных технологий и качественных материалов создают вашу самую красивую улыбку.
Стоматологическая клиника "Дентелье"
Барнаул, Северный Власихинский проезд, 55
Пн-пт – с 08:00 до 20:00, суббота – с 09:00 до 17:00, воскресенье – выходной
+7 (3852) 76-11-76, 8-905-981-11-76
