Пассажирам переоформят рейсы или вернут деньги в течение 10 дней

28 июля 2025, 17:10, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

28 июля российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву. По данным авиаперевозчика, это связано со сбоем информационных систем. Подробности ситуации приводит ТАСС.

Отмены авиарейсов

Сначала представители авиакомпании проинформировали об отмене 42 пар рейсов.

Позже "Аэрофлот" отменил еще семь пар рейсов в аэропорт Шереметьево и из него.

Отменены перелеты в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, и другими городами.

Копания попросила пассажиров покинуть аэропорт Шереметьево.

Кассы в аэропорту пока не возвращают и не переоформляют билеты.

Пассажирам вернут деньги или переоформят рейсы в ближайшие 10 дней.

Причина произошедшего

По данным авиакомпании, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой.

Перевозчик предупредил, что вынужден скорректировать расписание выполняемых рейсов.

Специалисты восстанавливают штатную работу сервисов.

Реакция правоохранителей

Ситуацию со сбоем систем "Аэрофлота" взяла под контроль прокуратура.

При этом, согласно информации Telegram-канала "Осторожно, новости", хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow сообщили, что они атаковали IT-инфраструктуру "Аэрофлота".

Киберперступники на своих ресурсах заявили, что провели "продолжительную и масштабную операцию" и скомпрометировали внутреннюю IT-инфраструктуру компании. Как утверждают авторы поста, хакеры в течение года были внутри корпоративной сети перевозчика.

Также в сообщении указано, что злоумышленники получили и выгрузили базы данных истории перелетов, а также выкрали данные россиян, которые пользовались услугами компании.