Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов из-за массовых сбоев в системе
Пассажирам переоформят рейсы или вернут деньги в течение 10 дней
28 июля 2025, 17:10, ИА Амител
28 июля российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву. По данным авиаперевозчика, это связано со сбоем информационных систем. Подробности ситуации приводит ТАСС.
Отмены авиарейсов
- Сначала представители авиакомпании проинформировали об отмене 42 пар рейсов.
- Позже "Аэрофлот" отменил еще семь пар рейсов в аэропорт Шереметьево и из него.
- Отменены перелеты в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, и другими городами.
- Копания попросила пассажиров покинуть аэропорт Шереметьево.
- Кассы в аэропорту пока не возвращают и не переоформляют билеты.
- Пассажирам вернут деньги или переоформят рейсы в ближайшие 10 дней.
Причина произошедшего
- По данным авиакомпании, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой.
- Перевозчик предупредил, что вынужден скорректировать расписание выполняемых рейсов.
- Специалисты восстанавливают штатную работу сервисов.
Реакция правоохранителей
- Ситуацию со сбоем систем "Аэрофлота" взяла под контроль прокуратура.
При этом, согласно информации Telegram-канала "Осторожно, новости", хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow сообщили, что они атаковали IT-инфраструктуру "Аэрофлота".
Киберперступники на своих ресурсах заявили, что провели "продолжительную и масштабную операцию" и скомпрометировали внутреннюю IT-инфраструктуру компании. Как утверждают авторы поста, хакеры в течение года были внутри корпоративной сети перевозчика.
Также в сообщении указано, что злоумышленники получили и выгрузили базы данных истории перелетов, а также выкрали данные россиян, которые пользовались услугами компании.
17:29:09 28-07-2025
Зачем отменять рейсы? Пассажир пришёл с билетом, сел в самолёт согласно купленного билета, и полетел. В чём проблема? Самолёт летит по воздуху, а не по интернету.
17:55:54 28-07-2025
Гость (17:29:09 28-07-2025) Зачем отменять рейсы? Пассажир пришёл с билетом, сел в самол... Вы считаете, что дело в "техническом сбое" ?)
23:32:12 28-07-2025
И как всегда враньё. Возврат денег за билеты в течение года.