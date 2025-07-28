НОВОСТИПроисшествия

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов из-за массовых сбоев в системе

Пассажирам переоформят рейсы или вернут деньги в течение 10 дней

28 июля 2025, 17:10, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru
Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

28 июля российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву. По данным авиаперевозчика, это связано со сбоем информационных систем. Подробности ситуации приводит ТАСС.

Отмены авиарейсов

  • Сначала представители авиакомпании проинформировали об отмене 42 пар рейсов.
  • Позже "Аэрофлот" отменил еще семь пар рейсов в аэропорт Шереметьево и из него.
  • Отменены перелеты в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, и другими городами.
  • Копания попросила пассажиров покинуть аэропорт Шереметьево.
  • Кассы в аэропорту пока не возвращают и не переоформляют билеты.
  • Пассажирам вернут деньги или переоформят рейсы в ближайшие 10 дней.

Причина произошедшего

  • По данным авиакомпании, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой.
  • Перевозчик предупредил, что вынужден скорректировать расписание выполняемых рейсов.
  • Специалисты восстанавливают штатную работу сервисов.

Реакция правоохранителей

  • Ситуацию со сбоем систем "Аэрофлота" взяла под контроль прокуратура.

При этом, согласно информации Telegram-канала "Осторожно, новости", хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow сообщили, что они атаковали IT-инфраструктуру "Аэрофлота".

Киберперступники на своих ресурсах заявили, что провели "продолжительную и масштабную операцию" и скомпрометировали внутреннюю IT-инфраструктуру компании. Как утверждают авторы поста, хакеры в течение года были внутри корпоративной сети перевозчика.

Также в сообщении указано, что злоумышленники получили и выгрузили базы данных истории перелетов, а также выкрали данные россиян, которые пользовались услугами компании.

Самолет / Фото: amic.ru

Происшествия Россия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

17:29:09 28-07-2025

Зачем отменять рейсы? Пассажир пришёл с билетом, сел в самолёт согласно купленного билета, и полетел. В чём проблема? Самолёт летит по воздуху, а не по интернету.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:54 28-07-2025

Гость (17:29:09 28-07-2025) Зачем отменять рейсы? Пассажир пришёл с билетом, сел в самол... Вы считаете, что дело в "техническом сбое" ?)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:32:12 28-07-2025

И как всегда враньё. Возврат денег за билеты в течение года.

  -2 Нравится
Ответить
