НОВОСТИПроисшествия

Летевший в Сочи самолет вернется в Новосибирск из-за разгерметизации

Борт ожидают принять в Толмачево около 14:30 по местному времени

25 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

В Новосибирск возвращается самолет авиакомпании S7, летевший в Сочи. Причиной стала техническая неисправность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта Толмачево.

Посадки воздушного судна ожидают около 14:30 по местному времени.

В авиаслужбах заявили, что борт доложил о разгерметизации.

Как уточняет Shot, сейчас самолет кружит над Чулымом в ожидании разрешения от диспетчеров. 

Напомним, 25 июля в барнаульском аэропорту задержали рейсы на вылет и прилет из Сочи. Это связано с ограничениями, которые ранее вводились в воздушной гавани города-курорта. В данный момент запретов на прием и выпуск самолетов нет. В Сочи готовят новое расписание для обслуживания всех воздушных судов.

Россия самолёт

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:49:22 25-07-2025

Походу в BAX отправили оно и правильно там все равно полоса весь день пустая

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:03 25-07-2025

и почему туда все летят "на отдых" то? я не понимаю откровенно говоря. люди совсем без инстинкта самосохранения?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров