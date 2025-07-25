Летевший в Сочи самолет вернется в Новосибирск из-за разгерметизации

Борт ожидают принять в Толмачево около 14:30 по местному времени

25 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В Новосибирск возвращается самолет авиакомпании S7, летевший в Сочи. Причиной стала техническая неисправность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта Толмачево.

Посадки воздушного судна ожидают около 14:30 по местному времени.

В авиаслужбах заявили, что борт доложил о разгерметизации.

Как уточняет Shot, сейчас самолет кружит над Чулымом в ожидании разрешения от диспетчеров.

Напомним, 25 июля в барнаульском аэропорту задержали рейсы на вылет и прилет из Сочи. Это связано с ограничениями, которые ранее вводились в воздушной гавани города-курорта. В данный момент запретов на прием и выпуск самолетов нет. В Сочи готовят новое расписание для обслуживания всех воздушных судов.