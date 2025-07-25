Летевший в Сочи самолет вернется в Новосибирск из-за разгерметизации
Борт ожидают принять в Толмачево около 14:30 по местному времени
25 июля 2025, 13:40, ИА Амител
В Новосибирск возвращается самолет авиакомпании S7, летевший в Сочи. Причиной стала техническая неисправность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта Толмачево.
Посадки воздушного судна ожидают около 14:30 по местному времени.
В авиаслужбах заявили, что борт доложил о разгерметизации.
Как уточняет Shot, сейчас самолет кружит над Чулымом в ожидании разрешения от диспетчеров.
Напомним, 25 июля в барнаульском аэропорту задержали рейсы на вылет и прилет из Сочи. Это связано с ограничениями, которые ранее вводились в воздушной гавани города-курорта. В данный момент запретов на прием и выпуск самолетов нет. В Сочи готовят новое расписание для обслуживания всех воздушных судов.
14:49:22 25-07-2025
Походу в BAX отправили оно и правильно там все равно полоса весь день пустая
16:12:03 25-07-2025
и почему туда все летят "на отдых" то? я не понимаю откровенно говоря. люди совсем без инстинкта самосохранения?