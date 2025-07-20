Авиарейс из Москвы в Барнаул отменили на фоне ограничений на полеты
Барнаульцы находятся в Шереметьево уже шесть часов
20 июля 2025, 13:52, ИА Амител
Самолет / Фото: amic.ru
Авиарейс из Москвы в Барнаул отменили. Как сообщает "Катунь 24", жители столицы Алтайского края находятся в аэропорту Шереметьево уже шесть часов.
В Москве минувшей ночью вводились ограничения на полеты для обеспечения безопасности полетов. Об этом в своем Telegram-канале заявлял официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Сначала прислали информацию о задержке рейса, потом начали продлевать", – рассказали жители Барнаула.
В результате ряд рейсов, в том числе и 6531 Москва – Барнаул, отменили.
15:44:59 20-07-2025
"Находятся в Шереметьево уже шесть часов"... Во времена совецкой власти и по двое суток ждали, спали на газетках на полу - и не жужжали.
😁
16:19:55 20-07-2025
Кхм... (15:44:59 20-07-2025) "Находятся в Шереметьево уже шесть часов"... Во времена сове... Т.е. всё хорошо и станет ещё лучше?
11:30:05 21-07-2025
Кхм... (15:44:59 20-07-2025) "Находятся в Шереметьево уже шесть часов"... Во времена сове... мы в 90е НГ встречали в Домодедово, два дня.
до сих пор удивляюсь, как сдохли всем рейсом от пойла от местных бомбил.
15:55:34 20-07-2025
Гость (14:21:06 20-07-2025) А кто виноват?... и что делать?
09:12:53 21-07-2025
Гость (15:55:34 20-07-2025) и что делать?... создовать буфирную зону
11:32:43 21-07-2025
Гость (09:12:53 21-07-2025) создовать буфирную зону... всегда удивляют экспертные эксперты, рассуждающие о том, что даже без ошибок написать не могут.
буфИрная зона))
15:57:41 21-07-2025
Не понял, как это отменили ? А народу что делать, кто билет купил и лететь хотел ? Деньги вернули и добирайтесь как хотите ?