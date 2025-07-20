Авиарейс из Москвы в Барнаул отменили на фоне ограничений на полеты

Барнаульцы находятся в Шереметьево уже шесть часов

20 июля 2025, 13:52, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Авиарейс из Москвы в Барнаул отменили. Как сообщает "Катунь 24", жители столицы Алтайского края находятся в аэропорту Шереметьево уже шесть часов.

В Москве минувшей ночью вводились ограничения на полеты для обеспечения безопасности полетов. Об этом в своем Telegram-канале заявлял официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Сначала прислали информацию о задержке рейса, потом начали продлевать", – рассказали жители Барнаула.

В результате ряд рейсов, в том числе и 6531 Москва – Барнаул, отменили.