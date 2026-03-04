Авито запустил новый "Урок цифры" для школьников о работе алгоритмов

Ребятам расскажут, как большой объем информации превращаются в персональные рекомендации

04 марта 2026, 11:00, ИА Амител

Дети в цифровом мире / Иллюстрация предоставлена Авито

Технологическая платформа Авито представила новый онлайн-тренажер "Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому". Его запустили в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры". Инициатива проходит при поддержке федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и направлена на достижение национальной цели "Технологическое лидерство". Организаторы проекта — АНО "Цифровая экономика", Минцифры России и Минпросвещения РФ.

Продолжение образовательной серии

Это уже второй модуль, который подготовили эксперты Авито для проекта. Первый урок стартовал в мае 2025 года, его посвятили вопросам цифровой безопасности. Школьники познакомились с тем, как платформы защищают пользователей, попробовали себя в роли антифрод-специалистов — от цифровых детективов до специалистов по машинному обучению — и освоили базовые правила безопасного общения и покупок в интернете, а также научились распознавать манипуляции.

Новый урок сосредоточили на продуктах, основанных на анализе данных и машинном обучении. В игровом формате школьники узнают, как массивы информации превращаются в персональные рекомендации и помогают объявлениям находить свою аудиторию.

Как устроен новый тренажер

По сценарию ученики вместе с главными героями — Запятыней, Скобцом и братьями Слешами — размещают объявления и помогают вещам обрести новых владельцев. Чтобы понять, как алгоритмы подбирают предложения пользователям, герои отправляются в цифровое пространство платформы. Под руководством наставника Макса они проходят путь объявления от сбора данных до выдачи результата и создают собственную модель рекомендательной системы.

Учебный комплект включает видеоролик, методические материалы для педагогов и интерактивный тренажер из пяти игр. В "Озере данных" школьники пробуют себя в роли дата-инженеров и учатся структурировать информацию. "Площадь интересов" знакомит с профессией дата-сайентиста (специалист по работе с данными) и принципами анализа предпочтений пользователей. В игре "Трасса доставки данных" участники узнают о задачах бэкенд-разработчика и надежной инфраструктуре. "Библиотека гипотез" показывает работу дата-аналитика, а "Зал взвешенных решений" объясняет основы A/B-тестирования ("Эй/Би").

Зачем школьникам разбираться в алгоритмах

«Мы делаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир IT и алгоритмов, чтобы помочь им выбрать будущую работу», — сказал директор департамента поиска и рекомендаций Авито Андрей Венжега.

По его словам, программа рассчитана и на младших школьников, и на старшеклассников. На простых примерах детям объясняют, как устроена логика алгоритмов. Курс помогает понять, что за каждым приложением стоят реальные люди, и дает возможность ближе познакомиться с миром технологий.

Новый урок посвящен работе рекомендательных систем и алгоритмов, с которыми пользователи сталкиваются ежедневно, отметила директор направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика" Юлия Горячкина.

«Мы считаем важным сформировать понимание у школьников профессий, связанных с ИТ и ИИ, а также механику формирования рекомендаций и какую роль в этом играют данные», — уточнила Юлия Горячкина.

По ее словам, понимание таких процессов помогает развивать цифровую грамотность и более осознанно и безопасно пользоваться современными технологиями, а также облегчает выбор будущей профессии.

За успешное прохождение курса участники получат виртуальные баллы. В конце занятий их можно направить в благотворительные фонды. Авито переведет накопленные баллы в реальные средства и перечислит их организациям.