Какие бывают автоподставы и как от них защититься

Новосибирская область столкнулась с ростом числа случаев страхового мошенничества. В начале августа 2022 года регион занял 10 место в антирейтинге по стране с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО.

«Красная» зона

Цифры говорят сами за себя. Доля возбуждённых уголовных дел от поданных страховыми компаниями заявлений в правоохранительные органы — 6,1% от общего количества по региону (16 место по России). При этом в первом квартале 2022 года частота страховых случаев составила 6,3% (5 место). Размер средней выплаты — 91 892 рубля (6 место).

На каждый полученный в регионе рубль страховой премии страховщики несут более одного рубля убытков. В итоге регион оказался в «красной» зоне — страховые компании с неохотой продают здесь свои продукты, рискуя получить одни убытки.

Во многом виной тому негативное влияние развитого в регионе сектора страховых мошенников, включая автоподставщиков, недобросовестных автоюристов, которые затевают суды со страховыми компаниями, выжимая из отрасли деньги.

По данным ГУ МВД, в 2016 году правоохранители зарегистрировали 10 случаев мошенничества в сфере автомобильного страхования, в 2017-м — 25. Тогда регион ещё находился у страховщиков в «жёлтой» зоне антирейтинга регионов. Однако в 2018 году количество случаев резко возросло до 129, и теперь ежегодно правоохранители открывают десятки уголовных дел.

Региональный почерк

Среди самых распространённых случаев страхового мошенничества в Новосибирской области — подставные аварии с японскими праворульными автомобилями. Такой способ пришёл в Новосибирскую область несколько лет назад из Приморья, где он очень распространён. Действуют в этом случае мошенники так: покупают старую японскую машину, затем подстраивают с ней ДТП более 10 раз на протяжении года. Как правило, вторым участником ДТП являются транспортные средства российского производства, в том числе ВАЗы, ГАЗы, «Уралы».

Кроме того, у новосибирских мошенников популярны и «классические» сценарии. Например, в дорогую иномарку, которая внезапно притормозила, въезжает типовой «Запорожец», а затем в дело вступают подставные свидетели, аварийные комиссары, автоюристы.

Что делать, если попали в автоподставу

Практические советы водителям по противодействию мошенникам дают специалисты Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и представители страховых компаний:

• используйте видеорегистратор и будьте внимательны на перекрёстках с круговым движением;

• не доверяйте оперативно оказавшимся на месте ДТП аварийным комиссарам и автоюристам;

• если у вас возникли разногласия с другим участником ДТП, вызывайте сотрудников ГИБДД;

• в случае ДТП используйте приложение «Помощник ОСАГО» и обязательно оповестите о случившемся свою страховую компанию.

Эксперты также подчёркивают, что автомобилистам необходимо в любом случае действовать спокойно и только в рамках закона.