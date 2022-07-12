Компания BMW ввела подписку на подогрев сидений в своих автомобилях
Пока она работает только в Южной Корее, но её уже могут оформить водители из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки
Компания BMW внедрила подписочную систему в своих автомобилях. Об этом сказано на официальном сайте компании.
По подписке автовладельцы смогут получить подогрев сидений.
За месяц подогрева обойдется владельцу BMW в 18 долларов, год — 180 долларов, 3 года — 300 долларов. Также можно купить «вечный» доступ за 425 долларов.
На данный момент система работает только в в Южной Корее, но её уже могут оформить водители из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки.
В компании отмечают, что сделано это не из жадности, а для заботы о тех, кто будет покупать подержанные автомобили. Так люди смогут отключить ненужные им опции.