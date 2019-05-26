Названы самые надежные иномарки до 100 тысяч рублей

Автомобильный портал drivenn.ru подобрал три наиболее надежные подержанные модели иномарок, которые можно приобрести по цене до 100 тысяч рублей.

Трио потенциальных покупок с наименьшими дальнейшими тратами, по оценке издания, составили Chevrolet Lanos, Daewoo Matiz и Honda Civic.

Chevrolet Lanos подойдет для тех, кто готов примириться не с самым ярким внешним видом и "спартанскими" условиями в салоне (из удобств разве что кондиционер). Взамен модель предложит надежность в эксплуатации и сравнительно приемлемый ценник по запчастям.

Daewoo Matiz стоит рассмотреть людям, не страдающим "клаустрофобией". Свои малые размеры модель с лихвой компенсирует экономичностью и ремонтопригодностью.

Honda Civic пятого поколения отличает надежность и дешевизна обслуживания. Но покупателям придется смириться, что купленный за сумму до 100 тысяч рублей автомобиль потребует, скорее всего, ремонта подвески и двигателя.