Такой день. Новый очаг бешенства и остановка сердца у восьмилетней девочки

О главных событиях региона за 23 декабря

23 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Очередной очаг бешенства зарегистрировали в Алтайском крае, на этот раз – в барнаульской многоэтажке. По ул. Матросова, 12, расположен многоэтажный дом, в котором находится известный музей "Мир времени". Неблагополучным пунктом по бешенству определена территория в радиусе 520 метров от границ очага. Карантин продлится, по правилам, 60 дней "после убоя последнего восприимчивого животного".

В Барнауле поставили на паузу засыпку Лесного пруда под застройку жилыми комплексами. Реализация масштабного проекта по созданию искусственного земельного участка в барнаульском поселке Булыгино временно приостановлена. Согласно первоначальному проекту, на территории площадью около 40 гектаров планировалось возвести 29 жилых комплексов, построить школу и детский сад, создать благоустроенную набережную реки Барнаулки как зону отдыха, а также обеспечить территорию необходимой инфраструктурой.

В Новоалтайске восьмилетняя девочка скончалась от остановки сердца. По словам матери, развитие событий было стремительным и сопровождалось недооценкой тяжести состояния со стороны медиков. Изначально девочка пожаловалась на боль в спине. После осмотра врачи поставили диагноз "ушиб грудного отдела позвоночника", несмотря на то, что рентген не выявил отклонений.