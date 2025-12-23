Суд Челябинской области приговорил директора компании "Фабрика Зоокорм" к лишению свободы

Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда

23 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Челябинский областной суд ужесточил приговор директору ООО "Фабрика Зоокорм" Андрею Родину, заменив условное наказание реальным лишением свободы. Об этом сообщили в областной прокуратуре, пишет Kursdela.biz.

Апелляцию на решение Копейского городского суда подала сторона обвинения. Суд и следствие установили, что Родин оформлял фиктивные акты выполненных работ – якобы за консультации в сфере производства сухих кормов и разработки рецептур. Эти документы он передавал в бухгалтерию, после чего на его расчетный счет было перечислено более 820 тысяч рублей.

«30 октября суд первой инстанции признал Родина виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил ему три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», – отметили в ведомстве.

Прокуратура сочла такое наказание чрезмерно мягким, указав, в том числе, на то, что причиненный ущерб не был возмещен ни в каком виде. Челябинский областной суд согласился с доводами обвинения, отменил условный срок и назначил Родину отбывание наказания в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.