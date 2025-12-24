НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пенсионер испугался "другого государства" и продал автомобиль

Деньги он перечислил мошенникам

24 декабря 2025, 10:27, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Пенсионер / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 73-летний житель Барнаула продал автомобиль и вырученные деньги перечислил мошенникам, сообщает региональное МВД.

«Позвонил неизвестный мужчина и под предлогом замены счетчиков попросил назвать код из СМС-сообщения. После этого звонивший сообщил, что злоумышленники заполучили персональные данные и оформили доверенность на гражданина другого государства», – рассказали в ведомстве.

Пенсионер, испугавшись последствий, продал свой автомобиль и полученные 300 тысяч рублей перевел на указанный счет. Позже понял, что его обманули мошенники.

Ранее в Алтайском крае другой пенсионер отдал мошенникам 6,5 млн рублей, чтобы не достались недружественной стране. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ.

Комментарии 4

Гость

10:38:18 24-12-2025

Зачем 75летнему деду автомобиль ? Опасно.
Да и деньги не нужны
Ему государство пенсию даёт

Гость

12:52:56 24-12-2025

Сделка дейтвительна?

Гость

13:31:06 24-12-2025

"Позвонил неизвестный мужчина и под предлогом замены счетчиков попросил назвать код из СМС-сообщения." ============ Звонили по телефону, а WhatsApp уконтропупили, как когда то говорил Владимир Владимирович. Так где сидят мошенники?

гость

15:25:11 24-12-2025

Долина решила компенсировать себе потерянный доход?

