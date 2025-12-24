Световой потолок и 12-метровая ель: как украсили парк Смертина в Барнауле к Новому году

В парке разместилась главная елка самого большого района города

24 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Новогодний городок в парке спорта Смертина / Фото: amic.ru

В Индустриальном районе Барнаула завершили подготовку главной праздничной площадки. В парке спорта Алексея Смертина установили 12-метровую искусственную ель, украшенную яркими шарами, современной светодинамической иллюминацией и звездой на макушке.

Праздничная атмосфера встречает посетителей уже на входе: здесь размещены поздравительные баннеры. Прогулочные аллеи парка украшены светодиодными гирляндами. Рядом с самой елью также установлены объемные световые конструкции, дополняющие новогодний облик площадки.

Территория засияет всеми огнями, судя по всему, в день открытия елки, 26 декабря, а пока площадка ждет своего яркого часа.

Ранее amic.ru сообщал, где откроются новогодние елки в Барнауле.