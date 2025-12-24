Неиспользованные гигабайты "плана б." от Билайна теперь превращаются в скидки

Обменивайте их на промокоды в магазинах, на доставку еды, путешествия и онлайн-шопинг

24 декабря 2025

Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов платформы "план б.". Теперь ее пользователи могут обменивать неиспользованные гигабайты интернета на промокоды и скидки у партнеров*. Сделать это можно в мини-приложении (12+), которое доступно клиентам сразу на трех площадках в Telegram*, Max* и во "ВКонтакте".

В "плане б." предусмотрены пакеты с большим объемом интернета и опция с несгораемыми остатками при своевременной оплате. Однако в реальной жизни часть интернет-пакета может оставаться неиспользованной, а гигабайты – накапливаться. Этому способствует и безлимит** на популярные сервисы, включенный в тариф.

Новая акция позволяет при желании превращать неиспользованные остатки интернета сверх пакета в практическую выгоду – при повседневных покупках, доставке еды, онлайн-шопинге или путешествиях. Теперь остатки гигабайтов для клиентов "плана б." становятся универсальным ресурсом, который можно обменять на широкий выбор предложений от партнеров Билайна. Среди доступных вариантов – скидки в "Магнит Косметик" и "Магнит Экспресс", промокоды сети магазинов "Подружка", предложения на доставку готовой еды в "Яндекс Лавке", а также скидки на путешествия и бронирование отелей через Ostrovok.ru и Level.Travel*. В категории онлайн-шопинга пользователям доступны предложения от Lamoda и USmall*. Гигабайты можно обменивать на промокоды и использовать их в привычных сценариях – при оформлении заказа в приложении или на сайте партнера.

Дополнительное преимущество получают новые пользователи "плана б.". При подключении Билайн предоставляет "Честный терабайт"*** интернета, который не сгорает со временем и также может быть использован для обмена на промокоды и скидки. Пользователь сам решает, как распорядиться своим интернетом – потратить его на онлайн-активность или превратить в дополнительную выгоду.

"план б." – многофункциональная цифровая платформа с одними из топовых нейросетями (ChatGPT, Gemini 2.0, DeepSeek* и др.), а также с доступом к ряду ушедших сервисов (Netflix, Spotify, Ticketmaster* и др.) без использования ВПН при подключении через мобильный интернет и компенсацией премиальной подписки Telegram. Она создана для тех, кто ценит свободу выбора и технологичность жизни. Возможность обмена гигабайтов, где интернет-пакет работает в интересах клиентов и превращается в выгоду для каждого, стала логичным продолжением развития платформы.

