Ветеринар предупредила о скрытой опасности новогодних гирлянд для питомцев

Яркий мерцающий свет может вызвать у кошек и собак хронический стресс, бессонницу и даже спровоцировать эпилептический приступ

24 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Новогодняя ель / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Новогодние гирлянды представляют для домашних животных не только очевидную опасность – риск удара током или проглатывания мелких деталей, – но и скрытую угрозу для их нервной системы. Об этом "Газете.ru" рассказала ветеринарный врач-невролог Александра Ильюхина.

Яркий, мигающий свет создает чрезмерную сенсорную нагрузку для питомцев. Поскольку у кошек и собак более чувствительное зрение из-за особого отражающего слоя за сетчаткой (тапетума), гирлянды могут вызывать у них повышенное нервное напряжение и тревожность, что особенно опасно в период новогодних салютов.

Кроме того, работающие в темноте огни нарушают выработку гормона сна мелатонина. Это приводит к сбою биологических ритмов, что чревато для животных беспокойством, бессонницей и даже повышением уровня агрессии.

Особую опасность мерцание представляет для питомцев, страдающих эпилепсией. Ритмичные световые вспышки являются известным триггером, который может спровоцировать судорожный приступ, хотя саму болезнь и не вызывают.

Для безопасности питомцев ветеринар рекомендует: