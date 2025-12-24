Ветеринар предупредила о скрытой опасности новогодних гирлянд для питомцев
Яркий мерцающий свет может вызвать у кошек и собак хронический стресс, бессонницу и даже спровоцировать эпилептический приступ
24 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
Новогодние гирлянды представляют для домашних животных не только очевидную опасность – риск удара током или проглатывания мелких деталей, – но и скрытую угрозу для их нервной системы. Об этом "Газете.ru" рассказала ветеринарный врач-невролог Александра Ильюхина.
Яркий, мигающий свет создает чрезмерную сенсорную нагрузку для питомцев. Поскольку у кошек и собак более чувствительное зрение из-за особого отражающего слоя за сетчаткой (тапетума), гирлянды могут вызывать у них повышенное нервное напряжение и тревожность, что особенно опасно в период новогодних салютов.
Кроме того, работающие в темноте огни нарушают выработку гормона сна мелатонина. Это приводит к сбою биологических ритмов, что чревато для животных беспокойством, бессонницей и даже повышением уровня агрессии.
Особую опасность мерцание представляет для питомцев, страдающих эпилепсией. Ритмичные световые вспышки являются известным триггером, который может спровоцировать судорожный приступ, хотя саму болезнь и не вызывают.
Для безопасности питомцев ветеринар рекомендует:
-
обеспечить им укромные места для отдыха вдали от гирлянд и других раздражителей;
-
не размещать украшенные елки рядом с лежанками, мисками и зонами отдыха животного;
-
категорически избегать использования гирлянд на самих питомцах для фотосессий;
-
ограничить использование мигающих режимов, а на ночь или при уходе из дома всегда выключать гирлянды из розетки.
15:51:57 24-12-2025
В позапрошлом году мой кот перегрыз провода у гирлянды, заболела я разыскивая новую,