От гайки до электростанции. Где в Барнауле купить запчасти для грузового автомобиля и сельхозтехники
Барнаульский филиал «Автодилера» ориентирован на особенности региона, что позволяет быстро найти нужные запчасти и уменьшить время простоя техники
Компания «Автодизель» провела ребрендинг: теперь это РЦ «Автодилер». Перемены связаны с тем, что группа компаний постоянно расширяется, и спрос на продукцию растёт.
Филиал «Автодилера» с хорошим складским ассортиментом есть и в Барнауле. Он ориентирован на особенности региона, что позволяет всегда найти запчасти на нужный автомобиль и уменьшить время простоя коммерческого транспорта.
«За годы на рынке автозапчастей мы масштабировались, стали официальными дилерами крупных заводов производителей — КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ТМЗ, УРАЛ, Кировский завод, Belarus и других. Собственные складские и офисные помещения, оснащённые современной автоматизированной системой складского учёта, гарантируют быструю отгрузку и получение товара», — рассказали представители «Автодилера».
В группу компаний входят семь филиалов (Барнаул, Екатеринбург, Сургут, Бузулук, Оренбург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону), два грузовых сервиса и интернет-магазин запчастей для иномарок Big1. Удобно, что на сайте есть умный поиск по VIN, а также актуальная информация по срокам и ценам автозапчастей.
Добавим, что РЦ «Автодилер» уже 15 лет занимается доставкой запчастей для грузовой и специальной техники в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Главный офис находится в Ярославле — этот город занимает важное место в машиностроительной отрасли.