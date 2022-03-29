От гайки до электростанции. Где в Барнауле купить запчасти для грузового автомобиля и сельхозтехники

Компания «Автодизель» провела ребрендинг: теперь это РЦ «Автодилер». Перемены связаны с тем, что группа компаний постоянно расширяется, и спрос на продукцию растёт.

Филиал «Автодилера» с хорошим складским ассортиментом есть и в Барнауле. Он ориентирован на особенности региона, что позволяет всегда найти запчасти на нужный автомобиль и уменьшить время простоя коммерческого транспорта.

«За годы на рынке автозапчастей мы масштабировались, стали официальными дилерами крупных заводов производителей — КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ТМЗ, УРАЛ, Кировский завод, Belarus и других. Собственные складские и офисные помещения, оснащённые современной автоматизированной системой складского учёта, гарантируют быструю отгрузку и получение товара», — рассказали представители «Автодилера».

В группу компаний входят семь филиалов (Барнаул, Екатеринбург, Сургут, Бузулук, Оренбург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону), два грузовых сервиса и интернет-магазин запчастей для иномарок Big1. Удобно, что на сайте есть умный поиск по VIN, а также актуальная информация по срокам и ценам автозапчастей.

Добавим, что РЦ «Автодилер» уже 15 лет занимается доставкой запчастей для грузовой и специальной техники в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Главный офис находится в Ярославле — этот город занимает важное место в машиностроительной отрасли.

Барнаульский филиал РЦ «Автодилер»

Адрес: ул. Попова, 248/2

Тел.: +7(3852) 25-33-77

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