В Алтайском крае вышла на линию электричка, призывающая к осторожности на железной дороге
В каждом из ее вагонов разместили плакаты с призывом соблюдать правила безопасности
24 июля 2022, 13:50, Никита Черников
Тематический пригородный электропоезд, посвященный профилактике травматизма на железной дороге, 21 июля отправился в рейс по маршруту Барнаул — Озерки, сообщает пресс-служба правительства региона.
В каждом из шести вагонов поезда размещены большие плакаты с призывом соблюдать правила безопасности.
Помимо этого, железнодорожники проводят беседы в учебных заведения, расположенных вблизи железной дороги и выдают памятки.
«Наиболее частые причины травмирования на железнодорожных путях — переход в необорудованном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, использование капюшона, наушников и мобильных устройств при пересечении путей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что резкий рост смертности от ДТП в Алтайском крае с начала 2022 года может быть связан с выросшим трафиком автомобилей на федеральных трассах — за пять лет он увеличился в два раза.
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