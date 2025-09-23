Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Травмы получили 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии

23 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Турции произошло ДТП с участием российских туристов, сообщает РИА Новости.

По информации генерального консульства РФ в Анталье, инцидент случился в районе города Аланья, где столкнулись два автобуса. В одном из транспортных средств находились граждане России, среди которых есть пострадавшие.

Согласно данным турецкого агентства IHA, в результате аварии травмы получили 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.