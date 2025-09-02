Почти 20 человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Амурской области

Среди получивших травмы четверо детей

02 сентября 2025

В Амурской области утром на трассе Благовещенск – Свободный произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля Toyota Crown. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Авария случилась на седьмом километре дороги в час пик. Маршрутка № 533, заполненная пассажирами, столкнулась лоб в лоб с легковушкой.

«Обе машины сильно покорежило. На месте скорая, МЧС и Госавтоинспекция», – пишет канал.

В результате аварии пострадали 19 человек, среди них четверо детей. Все они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются. Специалисты устанавливают, что именно стало причиной столкновения.

