Автоцентр АНТ отмечает дни рождения Omoda и Jaecoo и дарит особые условия покупки

А те, кто уже выбрал эти автомобили, рассказали, почему предпочли именно эти бренды и Автоцентр АНТ

19 ноября 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHupUWC

Omoda C7 в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

В день рождения принято дарить подарки – и Автоцентр АНТ поддержал эту традицию. В честь трехлетия бренда Omoda ("Омода") и двухлетия Jaecoo ("Джейку") в Алтайском крае дилер предлагает специальные условия на покупку кроссоверов: рассрочку от 0,01% сроком до восьми лет**. Обе марки уже не новички на дорогах региона: автомобили активно эксплуатируют, поэтому сегодня можно опираться не только на их характеристики, но и на реальный опыт и отзывы автовладельцев. Они рассказали аmic.ru, почему выбрали машины брендов, проходят техобслуживание и возвращаются за следующими автомобилями именно в Автоцентр АНТ.

Стиль, технологии и уверенность в пути

Omoda C7 удостоили престижной международной награды French Design Award* и премии "Дизайн года" от Voice*. Покупатели называют модель "автомобилем из будущего", и это не случайно.

Футуристичный дизайн и функциональность кроссовера, динамичный силуэт, X-образная решетка, выразительная графика ходовых огней в виде молнии – C7 легко узнать на дороге. Внутри – просторный салон, продуманная эргономика, 15,6-дюймовый парящий экран 2,5К, спортивные сиденья, интеллектуальный полный привод и панорамный обзор 540 градусов. Беспроводная зарядка 50 Вт и мультимедиа дополняют список технологий, которые делают поездки комфортными.

Omoda в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Владельцы отмечают, что за рулем Omoda C7 чувствуешь себя уверенно. Одна из автолюбителей рассказала, что купила авто после удачного опыта эксплуатации Omoda C5.

«Я выбрала Omoda C7, потому что до этого с семьей ездили на C5 – зиму пережили без малейших проблем. Машина комфортная, не подвела и полностью соответствует требованиям семьи. Когда появилась реклама новой модели, тогда и стало понятно, что производитель учел все пожелания владельцев. Приняли решение обновиться. Условия, которые предложил Автоцентр АНТ, полностью устроили», – рассказала Инесса Пчелякова. И уточнила, что считает Автоцентр АНТ одним из лучших автосалонов в России, где к клиентам относятся по-человечески: помогают с выбором, подбирают оптимальную комплектацию, подсказывают, где можно сэкономить. С первых минут чувствуется, что попал в место, где тебе не будут навязывать лишнее. А еще спокойно относятся к любому уточнению: попросишь показать, какое масло залили на ТО, покажут без разговоров. Все открыто, спокойно.

Инесса Пчелякова / Фото: Автоцентр АНТ

Атмосферу обслуживания в Автоцентре АНТ отмечают и другие автовладельцы. Например, Александра Гарбуз рассказала о выдаче своего Omoda С7.

«Выдача прошла великолепно – спокойно, как в премиальном салоне. Вручили подарки, очень приятно», – уточнила девушка.

Ей понравилось и то, что в Автоцентре АНТ можно пройти тест-драйв без сопровождения менеджера.

«Это огромный плюс. Когда никто не сидит рядом, машину можно протестировать честно – без давления и рекламы менеджера», – подытожила Александра Гарбуз.

Александра Гарбуз / Фото: Автоцентр АНТ

Сервисное обслуживание в Автоцентре АНТ высоко оценила и другая владелица Omoda С7.

«Первое ТО прошло хорошо. Работу выполнили оперативно и качественно», – сказала Жанна Шаленая.

Жанна Шаленая с супругом / Фото: Автоцентр АНТ

Jaecoo J8 – комфорт премиум-класса

В фокусе внимания покупателей и другой флагман – Jaecoo J8. 2.0-литровый (249 л. с.) кроссовер выделяется выразительным дизайном и уверенным поведением на любых покрытиях – от асфальта до заснеженных дорог.

Полный привод, десять подушек безопасности (включая центральную), удобные кресла с массажем и вентиляцией, регулируемые сиденья, вместительный багажник, современная электроника, премиальная акустика и продуманная эргономика – модель создана для путешествий и передвижений по городу с максимальным комфортом.

Jaecoo J8 в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Покупатели это подтверждают. Евгений Малахов рассказал, что ездил на Jaecoo J7 (который тоже купил в Автоцентре АНТ), но со временем пересел на J8, поскольку захотел более вместительное авто с полным приводом для частых поездок по трассе.

«Мне нужен был автомобиль вместительнее и мощнее – J8 идеально подошел. Полный привод, большой багажник, множество "умных" технологий. Очень нравится качество интерьера и внешний вид», – пояснил постоянный покупатель Автоцентра АНТ.И уточнил, что его приверженность исходит из качества сервиса и безупречной репутации автосалона.

«Персонал вежливый, начиная от сотрудников, консультантов в самом шоуруме до руководства и ребят, которые принимают автомобили на ТО. Записаться на сервис просто, обслуживание проходит быстро. Пока ждешь – можно спокойно выпить кофе. Проблем никогда не возникало. Даже колеса можно оставить на хранение», – добавил Евгений Малахов.

Евгений Малахов / Фото: Автоцентр АНТ

А Сергей Никулин с женой выбрали Jaecoo J8 после тест-драйва.

«Автомобиль сразу обратил на себя внимание эффектной внешностью и красивым просторным салоном. Взяли тест-драйв и остались в восторге от динамики и плавности хода. В итоге приобрели автомобиль благодаря отличной работе менеджера и руководства салона, которые пошли навстречу и предложили привлекательные условия. Сама покупка и оформление документов прошли быстро. В подарок дали комплект зимней резины, очень приятно», – поделился впечатлениями Сергей Никулин. И отметил, что покупка совпала с юбилеем свадьбы и стала особенно запоминающейся.

Сергей Никулин с супругой / Фото: Автоцентр АНТ

Ирина Шмакова рассказала, что перед покупкой железного друга выбирала между двумя брендами, но Jaecoo J8 выиграл.

«Голосовой помощник, оттоманка, массаж сидений. Уже визуально J8 производит вау-эффект. А в Автоцентре АНТ подошли индивидуально, условия оказались выгоднее, чем у других дилеров. Выдали авто с бантом и фото – эмоции незабываемые», – уточнила Ирина. Ирина Шмакова / Фото: Атоцентр АНТ

Выдача автомобиля прошла на высшем уровне, считает и Хекоян Норайр. Владелец нового кроссовера рассказал, что в Автоцентре АНТ красиво оформили машину для фотосессии, преподнесли презент и в целом оставили лишь приятные впечатления от покупки. К сервисному обслуживанию в дальнейшем, по его словам, отнеслись с не меньшим вниманием и заботой.

Хекоян Норайр с супругой / Фото: Автоцентр АНТ

В честь праздников в Автоцентре АНТ действуют выгодные условия покупки. Приходите на тест-драйв Omoda и Jaecoo, чтобы лично оценить автомобили и подобрать подходящую модель.

Jaecoo в Автоцентре АНТ / Фото: Семен Рогожников

Официальный дилер Omoda и Jaecoo – Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 17:00

Отдел продаж: +7 (3852) 230-030

Подробнее об автомобилях Jaecoo

Подробнее об автомобилях Omoda

* French Design Award ("Френч Дизайн Эворд"); Voice ("Войс")

**Предложение распространяется на новые автомобили OMODA C7 2024 года и на новые автомобили JAECOO J8 2024 года. Параметры программы JAECOO Direct J8 и Omoda Direct C7: валюта кредита – рубли РФ; срок кредита – 12-96 мес.; сумма кредита – от 100 000 до 10 000 000 руб. Подробнее уточняйте в официальном дилерском центре АНТ Omoda, Jaecoo по телефонам (3852) 23-00-30, (3852) 23-00-10.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе "Кредит на покупку автомобиля у дилера" на сайте банка.

ООО АНТ 2000

Реклама