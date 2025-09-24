Автоцентр АНТ приглашает барнаульцев на презентацию новой модели Tenet в Барнауле

Желающие пройдут тест-драйв и поучаствуют в розыгрыше призов

Автоцентр АНТ / Фото: Виктория Горбань

Автоцентр АНТ – официальный дилер Chery ("Чери") в Барнауле – приглашает на презентацию новой модели Tenet ("Тенет"), которая состоится 27 сентября 2025 года. Событие ознаменует начало продаж автомобилей под новым брендом, созданным специально для российского рынка. В программе – технологические инсайты, специальные предложения на покупку, тест-драйв, фуршет и розыгрыш призов.

Почему провели ребрендинг?

В последнее время любителей марки пугают новостями об уходе Chery из России. Чтобы избежать санкционных рисков, бренд сокращает присутствие в некоторых странах, включая Россию. В ближайшие два года компания уменьшит число брендов и дилеров. Однако это не приведет к закрытию бизнеса, заверили в компании. Россия по-прежнему остается вторым по значимости рынком после Китая. Поэтому, несмотря на слухи, компания продолжит работать в стране под новым названием и адаптирует модели под местные условия.

Что представляет собой Tenet?

Автомобили Tenet будут выпускать на заводе в Калуге, ранее принадлежащем Volkswagen ("Фольксваген"). Предприятие способно производить до 200 тыс. автомобилей в год, что подтверждает мощную производственную базу для новых моделей. Сборку обеспечат "АГР Холдинг" и Defetoo ("Дефиту"), которые отвечают за локализацию компонентов, контроль качества и адаптацию автомобилей под российский рынок.

Кстати, название бренд получил от фразы Take Every New Experience Together ("Тэйк Евери Нью Экспириенс Тугезе") – "Вместе к новым свершениям". Это как раз тот случай, когда новые свершения начинаются с презентации нового кроссовера.

Tenet сохранили платформу и технические решения китайского производителя, но получили изменения в дизайне, комплектациях и локализации компонентов для повышения конкурентоспособности и соответствия российским стандартам. Из преимуществ – адаптация к российским климатическим и дорожным условиям, усиленная комплектация для комфорта и безопасности, а также улучшенные электронные системы.

Все преимущества сочетает флагман серии – Tenet Т8.

Tenet Т8 / Фото: Автоцентр АНТ

Каким будет Tenet Т8?

Автомобиль сочетает выразительный стиль и премиальные детали, что подчеркивает его уверенность и динамичность. Большая решетка радиатора с трехмерным узором, хромированная окантовка, ЛЕД-оптика и глянцевые черные элементы на бампере – все это визуально расширяет кузов и подчеркивает силуэт.

Сзади автомобиля выделяются широкий фонарь с динамическими указателями поворота и двойные хромированные выхлопные трубы. Диски размером 18 или 19 дюймов дополняют спортивный вид модели, а "парящая" крыша и скрытые дверные ручки придают элегантность.

Внутри Tenet T8 – просторный салон на семь посадочных мест и багажник объемом до 1930 литров, что делает автомобиль еще более удобным для семейных поездок. Для водителя предусмотрели сиденья с электрорегулировками в десяти направлениях, поддержкой спины двойной плотности и функцией памяти. Звуковое оформление обеспечивает система Sony ("Сони"), а стильная фоновая подсветка создает атмосферу уюта.

Что касается технической начинки, Tenet T8 оснастили турбированным двигателем объемом 2.0 литра мощностью 197 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Центральный дисплей размером 15,6 дюйма с разрешением 2,5K работает на процессоре Snapdragon 8155 ("Снапдрагон") и поддерживает Apple CarPlay ("Эпл КарПлей"), Android Auto ("Андроид Авто") и беспроводную зарядку.

27 сентября 2025 года Автоцентр АНТ на Павловском тракте, 249е (рядом с ТРЦ "Европа") проведет презентацию нового кроссовера Tenet T8. С 13 до 15 часов гости познакомятся с моделью, получат ответы на вопросы и, конечно, смогут пройти тест-драйв. В 14:30 для участников тест-драйва состоится розыгрыш призов, включая автосигнализацию, автобокс на крышу, сертификаты на обслуживание до 10 тыс. рублей и аксессуары. Иллюстрация предоставлена Автоцентром АНТ

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249е

График работы: пн-пт – 08:00-19:00; сб-вс – 09:00-17:00

Тел.: +7 (385) 254-49-87

Сайт

ООО АНТ 2000

