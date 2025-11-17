Автоцентр АНТ стал официальным дилером Changan и Uni в Алтайском крае

Новый автосалон с автомобилями брендов открыл двери в субботу, 15 ноября

17 ноября 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFJoRvBA

Новый автосалон Changan и Uni / Фото: Виктория Сухоруких

У группы компаний АНТ – новое яркое событие, которое порадует автолюбителей Алтайского края. Портфель брендов пополнился сразу двумя именами – Changan ("Чанган") и Uni ("Юни"). Теперь жители региона могут познакомиться с современными, технологичными и стильными автомобилями в новом автосалоне Автоцентра АНТ Changan и UNI на Павловском тракте, 249е (рядом с ТРЦ "Европа"). Открытие с угощениями и подарками прошло в субботу, 15 ноября 2025 года.

Здесь посетителей ждет полный цикл услуг – от знакомства с моделями в просторном шоуруме и тест-драйва до покупки, сервисного обслуживания и гарантийного ремонта. Все, чтобы сделать выбор автомобиля простым, комфортным и по-настоящему приятным.

Надежность, проверенная временем

Сегодня Changan уверенно занимает место среди фаворитов. Автовладельцы получают не только выгодную цену, надежность и "вау-дизайн", но и высокие технологии. Это машины с продвинутой электроникой, качественными материалами отделки, точной подгонкой деталей, комплектациями под разный бюджет.

Среди популярных моделей – Changan Hunter Plus ("Хантер Плюс"). Среднеразмерный пикап "бизнес-класса" предлагает брутальный дизайн, современный интерьер и отличные эксплуатационные качества. Также заслуживает внимания Changan CS95 New ("СиЭс95 Нью") – полноразмерный семиместный внедорожник, который, помимо современных опций, предлагает возможность трансформации багажника для перевозки грузов.

В массовом сегменте популярен Changan CS35 Plus (СиЭс35 Плюс") – компактный городской кроссовер с яркой внешностью. Автомобиль предлагает комфортный салон, передовые технологии, включая мультимедийную систему с большим сенсорным экраном.

Автомобили Changan и Uni в Автоцентре АНТ / Фото: Виктория Сухоруких

Changan – один из крупнейших автоконцернов Китая:

более 2 млн автомобилей в год;

35 заводов по миру;

90 тысяч сотрудников;

каждая модель проходит 12 400 тестов перед запуском в серию;

заявленный ресурс – до 10 лет или 260 000 км.

Название бренда переводится как "надежность, проверенная временем".

Качество машин Changan подтверждают и аналитики. Так, бренд занял второе место среди китайских марок по качеству сборки автомобилей согласно исследованию* агентства "Автостат" и портала "Авто Mail.Ru ("Маил.ру")".

Стиль, качество, комфорт

В премиальной линейке Uni ("Юни") – флагманы Uni-K ("Юни-Кей") и Uni-S ("Юни-Эс"). Кроссоверы славятся сочетанием оригинального дизайна (футуристичные элементы), современных технологий (большим количеством электронных систем, включая мультимедийные и помощи водителю) и богатого оснащения (уже в базовых версиях). Лифтбек Uni-V ("Юни-Ви"), кроссовер Uni-T ("Юни-Ти") и седан Uni-L ("Юни-Эл") также предлагают хорошее соотношение цены и внутренней "начинки".

Автомобили Changan и Uni в Автоцентре АНТ / Фото: Виктория Сухоруких

Что дает покупателям Автоцентр АНТ

Автоцентр АНТ много лет работает на барнаульском рынке и известен клиентам как ответственный дилер с высоким уровнем сервиса. Статус официального партнера Changan и Uni означает, что здесь можно купить новые автомобили популярного бренда, оценить индивидуальный подход менеджеров-консультантов и высокий уровень клиентского сервиса.

Changan центр Автоцентра АНТ предоставляет полный спектр услуг для автомобилей марки: продажу, техническое и гарантийное обслуживание, ремонт любой сложности, оригинальные запчасти и аксессуары. Просторный шоурум (600 кв. м) с комфортной клиентской зоной с зерновым кофе позволяет полноценно ознакомиться с интерьером и экстерьером автомобилей, а также с инновационными решениями бренда.Менеджеры центра досконально знают продукт и помогают подобрать автомобиль под запрос: "семейный", "стильный", "технологичный", "до такого-то бюджета".

Кстати, в честь открытия нового автоцентра дилер предлагает скидки на покупку моделей брендов и подарки (например, зимнюю резину), презенты за прохождение тест-драйва.

Шоурум автосалона Changan и Uni / Фото: Виктория Сухоруких

Новая реальность авторынка там, где дизайн, технологии и ценовая доступность могут идти в одном комплекте. А Автоцентр АНТ – место, где можно увидеть эту реальность своими глазами.

Автоцентр АНТ Changan и Uni

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249е (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел.: +7 (3852) 28-22-22

Авто в наличии

Сайт

* В ноябре 2019 года аналитическое агентство "Автостат" и портал Авто Mail.Ru в рамках исследования "Рынок китайских автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка" провели онлайн-опрос, чтобы посмотреть, насколько изменилось отношение российских автовладельцев к китайским автомобилям. В опросе приняли участие более 8000 человек. Так, более 60% опрошенных отметили, что за последние пять лет китайские автомобили стали значительно лучше.

ООО АНТ Импорт

Реклама