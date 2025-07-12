Автомобиль влетел в толпу пешеходов на переходе в Москве

После аварии виновник скрылся, но позднее его удалось задержать

12 июля 2025, 07:32, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: Telegram-канал Mash

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе двое детей возрастом от 8 до 10 лет.

Авария произошла на Бережковской набережной. Машина разогналась перед переходом и проехала на красный. Водитель пытался затормозить, но безуспешно. После этого он покинул место аварии.

Виновника вскоре задержали. Машина принадлежит владелице московского ресторана, однако она утверждает, что за рулем была не она, а супруга ее сына. Позднее стало известно, что вину за ДТП на себя взял сын владелицы авто.