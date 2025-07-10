Они винят себя, но поздно. Как на Алтае родители становятся соучастниками детских ДТП

В Алтайском крае на треть выросло число ДТП с детьми

ДТП с участием подростка / Фото: t.me/gibdd22

Сломанный велосипед на пешеходном переходе, детская кепка на дороге в крови, питбайк, смятый грузовиком, и крики родителей. Эти страшные происшествия с участием несовершеннолетних произошли в Алтайском крае только в июне. Всего с начала 2025 года число случаев детского дорожно-транспортного травматизма в регионе выросло уже на треть. Всего за первое полугодие произошло 157 ДТП, в которых погибли восемь детей и еще 174 получили травмы. Что приводит к таким последствиям, amic.ru рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Аварии на пешеходных переходах

С приходом летних каникул в Алтайском крае резко увеличилось число ДТП с участием детей. Более половины из них происходит там, где юные участники дорожного движения должны быть максимально защищены – на пешеходных переходах. Так, 9 июня в Барнауле на улице Аванесова водитель "Лексуса" сбил четырехлетнего мальчика на зебре. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

А вот помочь 16-летней девушке в Бийске 25 июня врачи не успели. Когда подросток по нерегулируемому пешеходному переходу пересекала переулок Коммунарский, ее на большой скорости сбил "Ниссан Альмера". От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Нередко дети и сами нарушают ПДД: перебегают проезжую часть в неположенном месте или по пешеходному переходу, не убедившись, что автомобилисты их пропускают. 18 июня в Барнауле на улице Малахова 13-летний школьник, двигаясь на велосипеде, попал под колеса "Фольксвагена Пассата". Ребенок внезапно выехал на пешеходный переход, водитель не успел затормозить. Мальчика с травмами доставили в больницу.

"Постоянно напоминайте детям о том, как правильно переходить проезжую часть: перед тем как на нее шагнуть, нужно убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают. Ни в коем случае нельзя перебегать дорогу. На велосипедах и самокатах пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу пешком, ведя транспортное средство рядом. Водитель может не успеть среагировать на ребенка, который неожиданно выезжает на проезжую часть", – предупреждают в Госавтоинспекции.

Дети за рулем: игрушки, которые убивают

Еще одна опасная тенденция на дорогах – несовершеннолетние водители. Все чаще за руль садятся подростки, которые не сдавали на водительские права и не имеют навыков вождения. За шесть месяцев в регионе произошло 28 ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние водители авто- и мототранспорта. В результате один ребенок погиб и 27 пострадали.

Смертельная авария произошла 20 июня в селе Черемном. 16-летний подросток без права управления, еще и в алкогольном опьянении, сел за руль "Нивы". Машина слетела в кювет и перевернулась. Нетрезвый водитель выжил, но его 15-летний пассажир погиб на месте.

19 июня в селе Камышенка Петропавловского района 15-летняя девочка на питбайке (эксплуатация которых запрещена на дорогах общего пользования) врезалась в грузовик, который ехал по главной дороге. Подростка доставили в больницу, но спасти не удалось.

В этом же ДТП пострадала и 13-летняя пассажирка питбайка.

"Во время каникул многие ребята предоставлены сами себе. Чтобы порадовать и разнообразить досуг, родители покупают им мототехнику. Но о безопасности думают в последнюю очередь. Дети не способны быстро и правильно оценить дорожную ситуацию. Это приводит к трагедиям. Очень страшно приезжать на места таких ДТП и видеть, что происходит с родителями. Они винят себя, но порой раскаяние приходит слишком поздно", – отмечают в Госавтоинспекции.

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является приоритетной деятельностью Госавтоинспекции. Профилактические мероприятия в учреждениях образования инспекторы проводят на постоянной основе в течение всего года. Ребятам рассказывают правила дорожного движения. Объясняют, как нужно переходить дорогу, рассматривают особо опасные ситуации на практике. Однако самым главным учителем для ребенка всегда являются родители.

"Родители остаются самыми значимыми взрослыми для ребенка. Можно бесконечно изучать ПДД в школе, но если родитель сам нарушает правила, ребенок будет поступать так же. Воспитывать нужно не столько детей, сколько себя. Своим примером показывайте, как нужно вести себя на дороге – и как пешеход, и как водитель", – объясняет психолог Елена Крылова.

