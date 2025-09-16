Автомобили мощностью свыше 160 л.с. могут резко подорожать с 1 ноября

В правилах расчета размера утилизационного сбора могут произойти кардинальные изменения

16 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 1 ноября в России резко вырастут цены на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. По данным "Автостата", подорожание может достигать 68%, пишут "Известия".

Под удар попали как массовые модели, так и премиальные. Среди них – Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, X5 и 5 Series, Hyundai Palisade и Santa Fe, Kia Sorento и Carnival. Даже электромобили и гибриды окажутся в числе подорожавших – их мощность в среднем выше пороговых 160 "лошадей".

Тем не менее на рынке сохранятся более доступные варианты. К ним относятся японские праворульные авто вроде Freed, Fit, Corolla, Vitz и Jimny. В категорию "до 160 л.с." также попадают некоторые европейские и корейские модели: VW Golf, Tiguan, Kia K5, Mazda 3, CX-30, BMW X1 и Mercedes-Benz C-Class.

Источник таблицы: Топор. Экономика

По сути, рынок ждет разделение. Машины помощнее станут роскошью, а менее мощные модели будут пользоваться особым спросом у тех, кто хочет сэкономить.

Ранее мы писали, как вернуть транспортное средство обратно со штрафстоянки и можно ли предотвратить эвакуацию.