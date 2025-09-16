НОВОСТИЭкономика

Автомобили мощностью свыше 160 л.с. могут резко подорожать с 1 ноября

В правилах расчета размера утилизационного сбора могут произойти кардинальные изменения

16 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
С 1 ноября в России резко вырастут цены на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. По данным "Автостата", подорожание может достигать 68%, пишут "Известия".

Под удар попали как массовые модели, так и премиальные. Среди них – Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, X5 и 5 Series, Hyundai Palisade и Santa Fe, Kia Sorento и Carnival. Даже электромобили и гибриды окажутся в числе подорожавших – их мощность в среднем выше пороговых 160 "лошадей".

Тем не менее на рынке сохранятся более доступные варианты. К ним относятся японские праворульные авто вроде Freed, Fit, Corolla, Vitz и Jimny. В категорию "до 160 л.с." также попадают некоторые европейские и корейские модели: VW Golf, Tiguan, Kia K5, Mazda 3, CX-30, BMW X1 и Mercedes-Benz C-Class.

Источник таблицы: Топор. Экономика

По сути, рынок ждет разделение. Машины помощнее станут роскошью, а менее мощные модели будут пользоваться особым спросом у тех, кто хочет сэкономить.

Ранее мы писали, как вернуть транспортное средство обратно со штрафстоянки и можно ли предотвратить эвакуацию.

 

Avatar Picture
Гость

19:25:20 16-09-2025

Когда забота о гражданах не просто слова, а реальные действия!

Avatar Picture
Степочка

20:02:11 16-09-2025

Читаю в интернете: Цель сбора — финансирование безопасной и экологичной утилизации автомобилей по окончании срока их службы. Фактически, утильсбор является мерой поддержки отечественных автопроизводителей, делая ввозимые автомобили дороже и стимулируя покупку российских аналогов. Российских аналогов, Карл!

Avatar Picture
Гость

22:20:58 16-09-2025

Степочка (20:02:11 16-09-2025) Читаю в интернете: Цель сбора — финансирование безопасной и ... Единственная проблема, что Российских аналогов не существует

Avatar Picture
гость

08:29:21 17-09-2025

Покажите в Сибири хотя бы один завод по утилизации

Avatar Picture
Гость

11:00:10 17-09-2025

гость (08:29:21 17-09-2025) Покажите в Сибири хотя бы один завод по утилизации... Тише вы с такими вопросами, пока какой нить чинуша не догодался ввести ДОП.сбор за перевозку из Сибири в заводы утилизации... )))). они могут додуматься и до такого )).

Avatar Picture
Гость

12:05:45 17-09-2025

Гость (11:00:10 17-09-2025) Тише вы с такими вопросами, пока какой нить чинуша не догода... В России нет ни одного завода, по утилизации

Avatar Picture
Гость

15:19:40 17-09-2025

Гость (12:05:45 17-09-2025) В России нет ни одного завода, по утилизации... выходит это налог на Экспорт в страны импортеры для утилизации там? ))))) фигасе схема.

Avatar Picture
Гость

16:15:36 17-09-2025

Гость (12:05:45 17-09-2025) В России нет ни одного завода, по утилизации... в любом дворе стоит утиль и не один

