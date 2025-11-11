Автомобилистов предупредили о перекрытии движения на Чуйском тракте 11 ноября

В ведомстве отметили, что период ограничения движения может быть скорректирован

11 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госавтоинспекция Алтайского края сообщает о введении временного ограничения движения на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт". 11 ноября 2025 года с 20:40 до 22:40 будет полностью закрыт участок дороги от населенного пункта Новокраюшкино до населенного пункта Озерки.

Ограничение распространяется на все виды транспорта. В ведомстве отметили, что период ограничения движения может быть скорректирован.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать данную информацию при поездках в указанное время.

Актуальную информацию о состоянии дорожной обстановки можно уточнять на официальных ресурсах ГАИ по Алтайскому краю.