Автомобилистов предупредили о перекрытии движения на Чуйском тракте 11 ноября
В ведомстве отметили, что период ограничения движения может быть скорректирован
11 ноября 2025, 16:00, ИА Амител
Госавтоинспекция Алтайского края сообщает о введении временного ограничения движения на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт". 11 ноября 2025 года с 20:40 до 22:40 будет полностью закрыт участок дороги от населенного пункта Новокраюшкино до населенного пункта Озерки.
Ограничение распространяется на все виды транспорта. В ведомстве отметили, что период ограничения движения может быть скорректирован.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать данную информацию при поездках в указанное время.
Актуальную информацию о состоянии дорожной обстановки можно уточнять на официальных ресурсах ГАИ по Алтайскому краю.
Комментарии 0