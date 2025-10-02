Автомобилистов предупредили о перекрытиях на Чуйском тракте 2 и 3 октября
Маршрут и время проведения мероприятия могут быть изменены
02 октября 2025, 19:00, ИА Амител
Алтайская Госавтоинспекция сообщает о временных ограничениях движения на нескольких участках федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" 2 и 3 октября. Ограничения затронут четыре отрезка дороги в разные временные промежутки.
График перекрытий:
2 октября:
-
с 20:30 до 23:30 – участок от Украинского до Косихи;
3 октября:
-
с 09:00 до 09:30 – участок от ЗАТО Сибирский до СНТ "Горизонт";
-
с 13:30 до 14:00 – участок от СНТ "Горизонт" до ЗАТО Сибирский;
-
с 14:30 до 16:30 – участок от Украинского до Романово.
В ведомстве подчеркивают, что маршрут и время проведения мероприятия могут быть изменены. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты.
