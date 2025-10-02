Автомобилистов предупредили о перекрытиях на Чуйском тракте 2 и 3 октября

Маршрут и время проведения мероприятия могут быть изменены

02 октября 2025

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайская Госавтоинспекция сообщает о временных ограничениях движения на нескольких участках федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" 2 и 3 октября. Ограничения затронут четыре отрезка дороги в разные временные промежутки.

График перекрытий:

2 октября:

с 20:30 до 23:30 – участок от Украинского до Косихи;

3 октября:

с 09:00 до 09:30 – участок от ЗАТО Сибирский до СНТ "Горизонт";

с 13:30 до 14:00 – участок от СНТ "Горизонт" до ЗАТО Сибирский;

с 14:30 до 16:30 – участок от Украинского до Романово.

В ведомстве подчеркивают, что маршрут и время проведения мероприятия могут быть изменены. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты.